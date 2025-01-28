Blink-182 и Alkaline Trio объявили о благотворительном концерте в Лос-Анджелесе в поддержку пострадавших от пожаров.

Blink-182 и Alkaline Trio объявили о проведении благотворительного концерта в Hollywood Palladium в Лос-Анджелесе, с целью сбора средств для помощи в ликвидации последствий пожаров. Билеты на мероприятие, которое состоится 13 февраля, уже поступили в продажу. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы таким организациям, как Pasadena Humane Society, пожарной службе Калифорнии, Фонд LAFD и ARC Firefighter Fund.

Концерт станет своеобразной встречей для групп Blink-182 и Alkaline Trio, так как Мэтт Скиба заменял гитариста Blink-182 Тома ДеЛонга в течение семи лет, после того как последний покинул группу в 2015 году. В 2022 году ДеЛонг воссоединился с Блинк-182, и группа выпустила альбом «One More Time…». В свою очередь, Alkaline Trio в прошлом году выпустили альбом «Blood, Hair, and Eyeballs». Реклама

В ближайшие недели в Калифорнии пройдут и другие благотворительные концерты в поддержку пострадавших от пожаров. Среди наиболее значимых мероприятий – концерт FireAid, в котором примут участие Джони Митчелл, Стиви Никс, Леди Гага, Билли Айлиш, Оливия Родриго, No Doubt, Red Hot Chili Peppers, Песо Плюма, Стиви Вандер, Green Day и другие. Также стоит отметить концерты «I Love LA», в которых выступят Bright Eyes, Джим Джеймс, Эндрю Бёрд, Дэвид Лонгстрэф из Dirty Projectors и другие. Помимо этого, выпускаются различные сборные альбомы, такие как «Staying» и «Love Los Angeles», средства от продажи которых также будут направлены на программы помощи пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе.

Источник: Pitchfork