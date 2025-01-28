Микростратегия наращивает запасы: компания приобрела 10,107 BTC на фоне падения криптовалютного рынка.

Сегодня компания MicroStrategy, занимающаяся бизнес-аналитикой, объявила о продолжении приобретения Bitcoin (BTC), купив 10,107 BTC на сумму 1,1 миллиарда долларов. После этой покупки общее количество Bitcoin, находящегося в собственности компании, достигло впечатляющих 471,107 BTC.

MicroStrategy не боится снижения крипторынка Реклама

Несмотря на то, что общая капитализация криптовалютного рынка снизилась с 3,75 триллиона долларов 25 января до 3,55 триллиона долларов на момент написания статьи, MicroStrategy под руководством Майкла Сэйлора продолжает активно стремиться к увеличению своих запасов BTC.

Последняя покупка компании, состоящая из 10,107 BTC, обошлась ей в 1,1 миллиарда долларов по средней цене 105,596 долларов за Bitcoin. В результате этого приобретения, общее владение BTC MicroStrategy составляет 471,107 BTC, совокупная стоимость которых около 30,4 миллиарда долларов. Средняя стоимость приобретения составляет 64,511 долларов за Bitcoin.

Майкл Сэйлор отметил, что с начала года (YTD) доходность BTC составляет 2,90%. Для неопытных, доходность BTC служит ключевым показателем эффективности и стратегической ценности Bitcoin как корпоративного активов казначейства.

Стоит отметить, что известный финансовый комментатор и брокер Питер Шифф прокомментировал пост Сэйлора, указав на то, что средняя цена покупки компании Bitcoin постоянно растет. Он предупредил, что скоро их позиции по BTC могут стать убыточными.

Помимо последней покупки Bitcoin, MicroStrategy подала регистрационное заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), чтобы поддержать будущие покупки Bitcoin и удовлетворить другие потребности в рабочем капитале.

Для справки, регистрация позволяет компании заранее зарегистрировать ценные бумаги — такие как облигации, обыкновенные акции, привилегированные акции, варанты и единицы — и «положить их на полку» на срок до трех лет. Это дает компании возможность выпускать ценные бумаги в любое время в течение этого периода без необходимости новой регистрации для каждого выпуска, что позволяет быстро привлечь капитал при благоприятных рыночных условиях.

На 23 января 2025 года MicroStrategy имела 231,632,665 выпущенных акций класса A и 19,640,250 акций класса B. Кроме того, Сэйлор анонсировал запуск нового оборотного выпуска привилегированных акций, доступных для институциональных и некоторых розничных инвесторов.

Рост криптоадоптации: эффект Дональда Трампа?

После победы Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре, ожидается, что больше компаний начнут включать криптоактивы в свои корпоративные казначейские стратегии. Напомним, что в своей кампании Трамп подчеркивал важность благоприятных регулирований в области криптовалют.

Однако, MicroStrategy может столкнуться с налоговыми трудностями, так как по последнему отчету, компания может задолжать свыше 19 миллиардов долларов налогов на не реализованные прибыли от владения Bitcoin. На момент написания статьи курс BTC составляет 101,648 долларов, снизившись на 2,9% за последние 24 часа.

Источник: Bitcoinist