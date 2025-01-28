Миллиардер Скотт Бессент утвержден на пост министра финансов в администрации Трампа

ВАШИНГТОН — Сенат США в понедельник утвердил миллиардера-инвестора Скотта Бессента в должности министра финансов президента Дональда Трампа. Его основными задачами станут сокращение налогов и ограничение дефицита бюджета, одновременно разрабатывая тарифную политику, не наносящую ущерба экономическому росту.

Утверждение прошло голосованием 68 против 29, при этом 16 демократов поддержали назначение его 79-м министром финансов США. Реклама

Проживающий в Южной Каролине, он станет первым открытым геем на этой должности, что является историческим событием. Трамп ищет новые способы внедрения своей экономической политики, ориентированной как на бизнес-лидеров-миллиардеров, обеспокоенных регулированием, так и на популистское ядро сторонников, желающих видеть в правительстве защитников своих интересов.

Ранее поддерживавший демократов и работавший с Джорджем Соросом, Бессент стал убежденным сторонником Трампа.

Он утверждает, что США столкнутся с экономическим кризисом, если Конгресс не продлит ключевые положения Закона о налоговых сокращениях и рабочих местах Трампа, которые истекают 31 декабря 2025 года. Переговоры о продлении этих налоговых льгот будут одной из его главных обязанностей, наряду с достижением роста экономики на уровне 3% в год, значительным снижением дефицита и увеличением внутреннего производства нефти на 3 миллиона баррелей в сутки.

После его утверждения сенатор-республиканец от штата Айдахо Майк Крапо, председатель Финансового комитета сената, отметил, что утверждение Бессента было «одним из самых простых голосований, которые мы когда-либо проводили».

Однако он столкнулся с критикой демократов по поводу невыплаченных налоговых обязательств.

Демократы утверждают, что Бессент избегает налогов, не уплачивая почти 1 миллион долларов в виде налогов на медицину, связанных с его долей в хедж-фонде. Сам Бессент оспаривает свою налоговую задолженность перед IRS и ведет судебные тяжбы по этому вопросу; он обязался выплатить налог, если суд вынесет против него решение.

Другие демократы выражают поддержку Бессенту, в том числе сенатор Крис Кунс из Делавэра. «Хотя я не соглашаюсь с многими его политическими взглядами, особенно с продлением налоговых льгот для богатых и угрозами введения тарифов со стороны президента Трампа, я надеюсь, что он сосредоточит работу Министерства финансов на снижении затрат для американцев среднего класса», – заявил Кунс, добавив, что поддерживает приверженность Бессента продолжать инвестиции США в международные финансовые институты, такие как Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Трамп долго выбирал Бессента в качестве своего кандидата. Он также рассматривал миллиардера-инвестора Джона Полсона и Ховарда Латника, которого Трамп предложил на должность министра торговли.

Министр финансов отвечает за выполнение обязанностей советника президента по фискальной политике и управление государственным долгом. Он также является членом Национального экономического совета президента.

В его обязанности будет входить расследование возможности создания Внешней налоговой службы для сбора тарифных поступлений от других стран. Трамп анонсировал создание агентства, что требует принятия акта Конгресса, в социальной сети Truth Social в начале этого месяца.

Тарифы стали одним из ключевых элементов экономической программы Трампа. Он угрожал возможным 25-процентным налогом на все товары от союзников, таких как Канада и Мексика, и 60-процентным налогом на товары из Китая.

Кроме того, Бессенту предстоит столкнуться с растущим и рекордным уровнем государственного долга США. Перед уходом с поста в этом месяце министр финансов Джанет Йеллен предупредила конгрессменов, что Министерство финансов начнет предпринимать «чрезвычайные меры» или специальные бухгалтерские маневры, чтобы предотвратить достижение долгового потолка. В четверг министерство уже прибегло к таким мерам.

С возвращением Трампа в Белый дом и контролем республиканцами большинства в Конгрессе, его кандидатуры на должности в Кабинете министров утверждаются, несмотря на первоначальный скептицизм и оппозицию с обеих сторон.

В своем выступлении Бессент обязался сохранить программу прямой подачи налоговых деклараций через IRS, которая позволяет налогоплательщикам бесплатно подавать свои декларации непосредственно в налоговую, по крайней мере, для налогового сезона 2025 года, который начнется 27 января. Республиканские законодатели считают программу пустой тратой денег, поскольку аналогичные бесплатные услуги уже существуют, хотя и не пользуются популярностью.

Также во время своих слушаний он заявил, что Федеральный резерв должен оставаться независимым от влияния президента и что санкции США на российскую нефть должны быть более жесткими.

Источник: Time