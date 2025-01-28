Представитель AMD: видеокарты RDNA 4 не скоро появятся в игровых ноутбуках, Nvidia остаётся без конкурентов

28.01.2025
Представитель AMD: видеокарты RDNA 4 не скоро появятся в игровых ноутбуках, Nvidia остаётся без конкурентов Представитель AMD: видеокарты RDNA 4 не скоро появятся в игровых ноутбуках, Nvidia остаётся без конкурентов

Интервью для Notebookcheck.net

  • Представитель AMD Бен Конрад дал интервью ресурсу Notebookcheck.net.
  • Обсуждались перспективы выхода ноутбуков с RDNA 4.

Будущее RDNA 4 в ноутбуках остаётся неопределённым

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  • Ответ Конрада был расплывчатым, но он намекает, что ожидать появления RDNA 4 в мобильных устройствах в ближайшее время не стоит.
  • Графические карты RDNA 4 для настольных ПК выйдут в марте 2025 года. Однако если вы надеялись увидеть эти GPU в лучших игровых ноутбуках вскоре после этого, то можете об этом забыть.

Отсутствие на мобильном рынке

  • Бен Конрад, Директор по управлению продуктами для премиум-клиентов в AMD, отметил, что стратегия компании сосредоточена на настольных рынках с RDNA 4.
  • Conrad подчеркнул, что в будущем RDNA 4 и другие графические технологии будут интегрированы в мобильные устройства, но когда это произойдёт, неясно.

Текущее положение вещей

  • Отсутствие внятных планов по RDNA 4 подчёркивает, что в ближайшее время мобильные устройства с выделенной графикой от AMD не предвидятся.
  • Для 2025 года мощные GPU в игровых ноутбуках будут представлены моделью RTX 5000 от Nvidia, и предложения на базе RDNA 4 не будут конкурировать с ними.

Анализ ситуации

  • Такое положение вещей не является сюрпризом, так как дольное присутствие Radeon на рынке дискретной графики для ноутбуков всегда было ограниченным.
  • Предполагается, что RDNA 5 или UDNA может стать следующим этапом в графическом развитии AMD.

Чуткие слухи и ожидания

  • Ранее ходили слухи, что RDNA 4 не предназначен для ноутбуков, даже в виде APU с интегрированной графикой.
  • Новый APU Strix Point Halo от AMD будет обладать графикой RDNA 3.5, а не RDNA 4.

Заключение

  • Пока AMD сосредоточена на настольных решениях, однако проект Strix Halo для ноутбуков обещает быть интересным, предлагая интегрированную графику, которая по производительности может конкурировать с NVIDIA RTX 4070.

Источник: TechRadar

ПульсХаб
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