ABC News: сын Такера Карлсона присоединился к команде вице-президента США.

28.01.2025

Сын известного журналиста Такера Карлсона, Бакли Карлсон, назначен на должность заместителя пресс-секретаря при вице-президенте США Джей Ди Вэнсе. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на достоверные источники.

Бакли Карлсон: карьера и достижения

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  • Возраст: Бакли Карлсону 28 лет.
  • Начало карьеры: Свою профессиональную деятельность на Капитолийском холме он начал в 2019 году.
  • Первый опыт: Работал в команде республиканского депутата Джима Бэнкса в качестве штатного ассистента.
  • Дальнейший рост: В 2021 году Бакли получил должность директора по коммуникациям.

Назначение Бакли Карлсона на новую ответственную позицию свидетельствует о его уверенном прогрессе в политической карьере. Отныне его задача — работать в команде вице-президента Джей Ди Вэнса, помогая в реализации различных коммуникативных стратегий и задач.

За короткое время Бакли Карлсон смог продемонстрировать свои способности и профессионализм, что и привело его к этой новой ступени. Интересно будет наблюдать за его дальнейшими успехами на новом посту.

ПульсХаб
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