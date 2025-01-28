ABC News: сын Такера Карлсона присоединился к команде вице-президента США.

Сын известного журналиста Такера Карлсона, Бакли Карлсон, назначен на должность заместителя пресс-секретаря при вице-президенте США Джей Ди Вэнсе. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на достоверные источники.

Бакли Карлсон: карьера и достижения Реклама

Возраст : Бакли Карлсону 28 лет.

: Бакли Карлсону 28 лет. Начало карьеры : Свою профессиональную деятельность на Капитолийском холме он начал в 2019 году.

: Свою профессиональную деятельность на Капитолийском холме он начал в 2019 году. Первый опыт : Работал в команде республиканского депутата Джима Бэнкса в качестве штатного ассистента.

: Работал в команде республиканского депутата Джима Бэнкса в качестве штатного ассистента. Дальнейший рост: В 2021 году Бакли получил должность директора по коммуникациям.

Назначение Бакли Карлсона на новую ответственную позицию свидетельствует о его уверенном прогрессе в политической карьере. Отныне его задача — работать в команде вице-президента Джей Ди Вэнса, помогая в реализации различных коммуникативных стратегий и задач.

За короткое время Бакли Карлсон смог продемонстрировать свои способности и профессионализм, что и привело его к этой новой ступени. Интересно будет наблюдать за его дальнейшими успехами на новом посту.