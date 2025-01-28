9 сытных вегетарианских супов для уютного ужина сегодня вечером

28.01.2025
9 сытных вегетарианских супов для уютного ужина сегодня вечером 9 сытных вегетарианских супов для уютного ужина сегодня вечером

Зима — время для теплых и питательных блюд.

Некоторые люди могут предпочесть салат или бутерброд, но для меня единственным подходящим вариантом в самые холодные и темные дни года остаются супы, рагу и тушеные блюда.

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Они не только сытные и удовлетворяющие аппетит, но также легко готовятся заранее, что делает их отличным выбором для занятых будничных вечеров.

Хотя многие зимние рецепты основываются на мясе для придания вкуса и насыщенности, существует множество замечательных безмясных вариантов, которые не менее вкусны и питательны.

Ниже вы найдете девять сытных и вкусных вегетарианских супов, включая суп с печеным картофелем, сырный суп с брокколи и кремовый суп из цветной капусты, которые согреют вас с головы до ног.

Источник: SeriousEats

ПульсХаб
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