Криптовалютные длинные позиции на $800 миллионов ликвидируются из-за обвала Биткоина и Эфириума.

Данные свидетельствуют о том, что рынок деривативов криптовалют подвергся массовой ликвидации за прошедший день, поскольку биткоин и другие активы резко упали в цене.

Рынок криптовалют испытал «лонг сквиз» за последние 24 часа

Согласно данным, за последние сутки было ликвидировано значительное количество контрактов. Ликвидация позиции происходит, когда платформа решает принудительно закрыть ее. Это происходит, когда убытки держателя превышают определенный порог. Реклама

Существует два основных фактора, которые могут увеличить вероятность ликвидации. Первый из них – это волатильность. Высоковолатильный актив может так сильно колебаться в оба направления, что предугадать его поведение становится крайне трудно.

Волатильность не во власти пользователя, но второй фактор, заемные средства, находится под его контролем. «Заемные средства», или «плечи», представляют собой сумму займа, которую инвестор может взять в противовес своему начальному залогу. Использование займов может значительно увеличить прибыль, но также и убытки, что в конечном итоге повышает риск ликвидации.

В криптовалютном рынке оба эти фактора обычно присутствуют всегда, так как криптовалюты часто демонстрируют сильные колебания цен, а также изобилие спекулянтов, готовых ставить на высокие ставки.

Результатом таких условий являются массовые ликвидации, часто называемые «сквизами». Один из таких событий произошел за последние 24 часа, как видно из данных.

Как показано, ликвидации, связанные с криптовалютой, составили значительную сумму в $904 миллиона за последние сутки. Из них ликвидации по длинным контрактам составили $811 миллионов, что составляет почти 90% от общей суммы.

Причиной такого перекоса в ликвидациях в сторону ставок на рост является падение цен биткоина и других активов в указанный период.

Вот тепловая карта, показывающая распределение ликвидаций по символам:

Биткоин оказался на первом месте по объему ликвидаций с суммой в $261 миллион. Эфириум (ETH) занял второе место с $113 миллионами, а Солана (SOL) – третье с $39 миллионами.

XRP (XRP) имеет больший рыночный капитал по сравнению с SOL, но показал худший результат в этом показателе, возможно, из-за более значительного снижения цены последнего.

Интересно отметить, что в секторе произошел «лонг сквиз», но позиции на биржах не были сильно перекошены в сторону длинных контрактов в недавнем времени, как отмечает аналитическая компания.

Цена Биткоина

На момент написания статьи биткоин торгуется примерно на уровне $100,400, упав более чем на 4% за последние семь дней.