8 лучших мест для серфинга в Коста-Рике

Коста-Рика, расположенная между Панамой и Никарагуа, предлагает более 1000 километров тихоокеанского побережья, где царят разнообразные волны. Здесь можно найти как легкие, так и сложные волны благодаря разнообразию прибрежной топографии. Преобладающие летом и зимой ветры из высоких гор почти круглогодично улучшают форму и размеры волн, делая побережье привлекательным для серфинга. В сезон дождей (с мая по ноябрь) появляются сильные южные волны, идеальные для опытных серфингистов, а в сухой сезон (с ноября по апрель) — более мягкие волны для новичков и тех, кто улучшает свои навыки.

В одном серфинг-туре здесь можно перемещаться от шумного города Тамариндо к пляжам Плайя-Санта-Тереза для занятий йогой и затем добраться до пустынных просторов Плайя-Эстериос для безлюдных волн. Это настоящее приключение. Реклама

Плайя Тамариндо, Тамариндо Тамариндо — это место для серфинга, коктейлей на закате и множество вечеринок. Этот центр серфинга и ночной жизни в Коста-Рике стал популярным после упоминания в фильме «Endless Summer II» в 1994 году. Долгий пляж Тамариндо предлагает шесть названных точек для серфинга, которые работают на разных приливах и подходят для всех уровней. Плайя-Санта-Тереза, Санта-Тереза Плайя-Санта-Тереза предоставляет два километра непрерывного пляжного брейка, где можно найти волны любых форм и размеров. Это популярное место для серфинга и йоги, где встречаются традиционные заведения и роскошные гостиничные комплексы. Плайя Доминикал, Доминикал Волны Плайя Доминикал отличаются своей силой и мощностью. Место у речного устья на севере пляжа известно своими мощными волнами и часто используется для региональных соревнований. Город Доминикал предложит своим посетителям кафе и отели рядом с чайным цветом реки. Ведьмина скала, Национальный парк Санта Роса Ведьмина скала — это удаленный пляж глубоко в национальном парке Санта Роса. Здесь из сверкающего океана выступает скалистый утес, а волны образуют гигантские бочки. Ветра способствуют формированию идеальных волн с декабря по март. Плайя Хермоса, Санта-Тереза Пляж Хермоса, южнее города Хако, принадлежит к мировым резерватам для серфинга. Занесенный в мировое наследие в 2022 году, пляж славится своими песчаными банками и мощными волнами, особенно в сезон дождей. Плайя Эстериос, Эстериос Плайя Эстериос предлагает тихие и редко загруженные волны. Пляж является отличным местом для логгеров и серферов, предпочитающих более длинные доски. На западном конце пляжа находятся лучшие брейки. Плайя Гионас, Носара Плайя Гионас — один из главных объектов для серфинга в Носаре. Пляж тянется три мили от скалистого утеса на севере до покрытых джунглями Пунта Гионас на юге. Это рай для серферов с белыми пенистыми волнами для новичков и сложными формами для опытных. Павонес Павонес славится своими длинными левыми волнами, начинающимися в устье реки. Волна считается одной из лучших в мире для леворуких серферов. Эта область привлекает серферов со всего мира, несмотря на свою отдаленность и долгий путь до границы с Панамой.

Источник: LonelyPlanet