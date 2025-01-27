Я устал от обновления Windows 11 24H2: проблемы с Bluetooth и веб-камерой.

Обновление Windows 11 вызывает новые проблемы с Bluetooth и веб-камерами

Обновление Windows 11 24H2 продолжает вызывать недовольство пользователей из-за проблем с Bluetooth и веб-камерами. Пользователи сталкиваются с невозможностью обнаружения веб-камер, а также с проблемами воспроизведения аудио на Bluetooth-устройствах. Причиной этих неполадок стали последние обновления KB5050009 и KB5050021.

Проблемы, связанные с обновлением Windows 11 24H2, все больше раздражают пользователей. Ранее возникшие ошибки и сбои в работе теперь дополнились новыми трудностями. Согласно информации, полученной от источников, последнее обновление KB5050009 приводит к тому, что системы не распознают подключенные веб-камеры. Помимо этого, Bluetooth-устройства аудио остаются неработоспособными, несмотря на то, что система видит их как подключенные. Это делает наушники и другие устройства бесполезными на данный момент. Реклама

Проблемы с аудио наблюдаются как в версиях KB5050009, так и в KB5050021, а также не работают USB DAC-порты в последней версии. На данный момент единственным решением проблемы с Bluetooth является удаление обновления, а для исправления сбоев веб-камер требуется переустановка Windows 11. Однако оба метода требуют значительных усилий, и многие предпочитают дождаться исправлений от Microsoft. Тем не менее, никто не может гарантировать, что новые обновления не принесут еще больше сложностей.

Основной трудностью в решении этих проблем является диагностика, так как на разных компьютерах установлены различные программы, что может стать источником ошибок. Однако проблема с распознаванием веб-камер получила большой резонанс, и пользователи отмечают её на платформе Feedback Hub.

Если из-за неисправностей, вызванных обновлением Windows 11 24H2, игры перестали работать, то проблемы с Bluetooth этой ситуации добавили. Учитывая, что моя операционная система используется в основном для игр, мне пришлось столкнуться с неработающим воспроизведением звука на Bluetooth-устройствах. Также я заметил, что панель задач и быстрые настройки становятся неактивными, даже после нажатия клавиши Windows, заставляя меня перезагружать систему.

Такая ситуация негативно сказывается на играх и общем использовании системы, особенно в условиях возникновения замедлений и рывков в играх. Компании, такие как Ubisoft, даже вынуждены обновлять свои продукты, чтобы исправить частые сбои.

До тех пор, пока проблемы не будут исправлены, возможно, стоит рассмотреть альтернативные операционные системы для игр. Например, Bazzite и SteamOS могут оказаться более подходящими для использования на портативных игровых ПК. Я пользовался Bazzite на Asus ROG Ally и, если мне придется предпочтение отдать портативному устройству вместо стационарного ПК, пока Microsoft не решит эти вопросы, то, вероятно, так и поступлю.

Источник: TechRadar