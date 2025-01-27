Продюсер объясняет, почему у сериала про Человека-паука такой необычный график выхода

Почему у нового сериала о Человеке-Пауке уникальное расписание выхода

Производители сериала о Человеке-Пауке из вашей дружелюбной обители рассказали, почему у шоу чувствительное расписание премьеры. Брэду Уиндербауму пришлось опровергнуть слухи о том, что виной всему может быть выход нового проекта Marvel — Daredevil: Born Again.

Причина в большом насыщении контентом Marvel

Брэд Уиндербаум, продюсер обеих серий, объяснил, что Daredevil: Born Again не стал причиной конфликта в графике выхода Человека-Паука. Причина уникального формата выпуска серии Your Friendly Neighborhood Spider-Man кроется в постоянных экспериментах компании с тем, как сериалы должны выпускаться. Реклама

Marvel с момента выхода первого шоу вселенной — WandaVision, на Disney Plus, тестирует различные подходы к релизу проектов. Например, серия «Что если…?» выходила ежедневно, приковывая внимание зрителей своим нестандартным графиком.

Новый подход к выпуску серий

Ваш дружелюбный сосед Человек-Паук выйдет в формате четырёх частей. В январе и феврале эпизоды будут выпускаться маленькими группами, по два или три эпизода в неделю. Это необычное расписание необходимо, чтобы помочь разгрузить плотный график контента Marvel 2025 года, а также позволить зрителям почувствовать себя частью захватывающего сюжетного плетения шоу, которое имеет подростковый элемент драмы.

Уиндербаум подчёркивает, что желание видеть продолжение влекомых персонажей, таких как школьники Человека-Паука, именно тот зрительский опыт, который команде Marvel хочется предложить.

Источник: TechRadar