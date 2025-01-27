Смотрите, как Тимоти Шаламе исполняет песни Боба Дилана в передаче «Субботним вечером в прямом эфире»

Тимоти Шаламе взял на себя двойную роль в недавнем выпуске шоу «Saturday Night Live», выступив одновременно как ведущий и музыкальный гость. Звезда биографического фильма о Бобе Дилане «A Complete Unknown» исполнил три композиции Дилана: «Tomorrow Is a Long Time» и попурри из песен «Outlaw Blues» и «Three Angels». В последнем номере на клавишных его сопровождал Джеймс Блейк.

На протяжении всей ночи Шаламе появлялся в различных скетчах в образах инструктора по прыжкам с банджи, нового баристы в процессе обучения и ведущего подкаста, сгенерированного искусственным интеллектом. Также можно было увидеть его вступительное слово и рекламный ролик SNL с участием актрисы Сары Шерман. Реклама

Это уже третье появление Шаламе в роли ведущего «Saturday Night Live». До этого он появлялся в шоу в 2020 и 2023 годах. За свою роль в фильме о Дилане он номинирован на премию «Оскар» 2025 года в категории «Лучший актер», и это одна из восьми номинаций, на которые претендует фильм «A Complete Unknown». В прошлом году, перед выходом фильма, Шаламе воссоздал музыкальное видео на песню Дилана «Subterranean Homesick Blues».

50-й сезон «Saturday Night Live», стартовавший в сентябре, уже успел порадовать зрителей выступлениями таких исполнителей, как Jelly Roll, Coldplay, Стиви Никс, Билли Айлиш, Chappell Roan, Mk.gee, Charli XCX, Shaboozey, Грейси Абрамс и Хозьер. Недавним музыкальным гостем была Glorilla; пока еще не анонсированы ведущий и музыкальный гость для эпизода 15 февраля, который выйдет накануне специального выпуска в честь 50-летия шоу.

Источник: Pitchfork