Боевики M23 заявили о захвате Гомы, крупнейшего города Конго.

Гома, Конго — Поддерживаемые Руандой повстанцы заявили, что захватили крупнейший город восточного Конго, Гому, ранним утром в понедельник. Организация Объединённых Наций описала ситуацию как «массовую панику» среди двух миллионов жителей города, а правительство Конго назвало наступление повстанцев «объявлением войны».

Мятежники из группы М23 объявили о взятии города за несколько минут до истечения 48-часового ультиматума, который они поставили армии Конго на сдачу оружия. Как сообщают два сотрудника гуманитарных организаций, не имевшие права общаться с прессой, ранним утром в городе была слышна стрельба. Реклама

В своем заявлении повстанцы призвали жителей Гомы сохранять спокойствие, а членов конголезской армии собраться на центральном стадионе.

Наступление повстанцев угрожает ухудшить один из самых длительных военных конфликтов в Африке и вызвать массовое перемещение населения. Как сообщается в отчете ООН, более трети населения провинции Северное Киву, где находится Гома, уже перемещены, а захват города может усугубить ситуацию.

Поздно вечером в воскресенье миротворцы ООН начали принимать военнослужащих, которые начали сдаваться на окраинах города.

Представитель правительства Конго Патрик Муяя в видеообращении призвал к защите мирных жителей и заявил, что страна находится «в состоянии войны, где новости постоянно меняются».

Поздно вечером в воскресенье специальный представитель ООН по Конго сообщил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН о том, что аэропорт и дороги в этом масштабном гуманитарном и безопасностном центре региона заблокированы, и заявил: «мы в ловушке».

Конго в субботу вечером разорвало отношения с Руандой, которая отвергает обвинения в поддержке М23, несмотря на доказательства, собранные экспертами ООН. Вспышка насилия привела к гибели по меньшей мере 13 миротворцев за последнюю неделю, и конголезцы снова пустились в бега.

Группа M23 значительно укрепила свои позиции на границе с Руандой в последние недели после месяцев неудачных мирных переговоров. В воскресенье вечером повстанцы потребовали от армии Конго сложить оружие и явиться на местный стадион до 3 часов утра, угрожая взять город.

Уругвайская армия, находящаяся в Гоме в составе миротворческой миссии ООН, заявила в воскресенье вечером, что некоторые конголезские солдаты сложили оружие.

«Более ста солдат FARDC укрыты в штаб-квартире “Siempre Presente” в ожидании процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции», — говорится в заявлении.

На фотографиях, приложенных к заявлению, видно, как вооруженные люди регистрируются у миротворцев в разнообразной военной и гражданской одежде.

Специальный представитель ООН Бинту Кейта сообщила Совету Безопасности, что, несмотря на поддержку вооруженных сил Конго, силы M23 и Руанды вошли в район Муниги на окраинах Гомы, вызвав «массовую панику». Муниги находится в 9 километрах от города.

Кейта отметила, что бойцы M23 продвигаются, используя жителей как «живые щиты», в то время как остальные спасаются бегством.

«M23 объявили воздушное пространство над Гомой закрытым, — добавила она. — По сути, мы в ловушке». Она сказала, что ООН временно эвакуирует несущественный персонал из города.

Министр иностранных дел Конго Тереза Кайиквамба Вагнер заявила Совету Безопасности, что Руанда осуществляет «прямую агрессию, которая уже не прячется за дипломатическими маневрами».

Посол Руанды в ООН Эрнест Рвамусо не подтвердил и не опроверг претензии Конго. Он обвинил правительство Конго, заявив, что кризис можно было бы избежать, прояви оно настоящую приверженность миру.

США и Франция выступили за прекращение огня и призвали Руанду прекратить поддержку M23, при этом исполняющий обязанности посла США Дороти Ши предупредила, что США будут «рассматривать все доступные инструменты», чтобы привлечь к ответственности тех, кто способствует поддержанию вооруженного конфликта.

За последние 48 часов погибли два миротворца ООН из Южной Африки и один из Уругвая, еще 11 получили ранения и были госпитализированы, сообщил представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша перед заседанием Совета Безопасности.

Глава ООН повторил свой «решительный осуждение» наступления М23 «при поддержке Руандийских сил обороны» и призвал повстанцев немедленно прекратить все враждебные действия и отступить, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.

Конго разрывает связи с Руандой

Конго, США и эксперты ООН обвиняют Руанду в поддержке M23, которая в основном состоит из этнических тутси, отколовшихся от конголезской армии более десяти лет назад. Это одна из около ста вооруженных групп, стремящихся закрепиться в богатом полезными ископаемыми регионе, где продолжающийся конфликт создал одну из крупнейших гуманитарных кризисов в мире.

Правительство Руанды отвергает обвинения в поддержке повстанцев, но в прошлом году признало, что у него есть войска и ракетные системы на востоке Конго для обеспечения своей безопасности, ссылаясь на скопление сил Конго у границы. Эксперты ООН оценивают количество руандийских сил в Конго до 4000 человек.

Министерство иностранных дел Конго заявило поздно вечером в субботу, что разрывает дипломатические отношения с Руандой и отзывает всех дипломатических сотрудников из страны «с немедленным эффектом».

Министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгиреэ сообщил Associated Press в воскресенье, что это было одностороннее решение, принятое Конго.

«Для нас мы предприняли соответствующие меры, чтобы эвакуировать нашего оставшегося дипломата в Киншасе, который находился под постоянной угрозой со стороны конголезских властей», — сказал Ндухунгиреэ.

M23 уже однажды захватывали Гому в 2012 году, отступив после значительного международного давления на Руанду.

Жители бегут от наступления повстанцев

В воскресенье утром по Гоме прокатилась интенсивная стрельба, всего в нескольких километрах от линии фронта. Десятки детей и взрослых покинули лагерь Каняричинья, один из крупнейших в восточном Конго для перемещённых лиц, расположенный недалеко от границы с Руандой.

«Мы уходим, потому что видели, как солдаты на границе с Руандой бросают бомбы и стреляют», — сказала Сафи Шангве, направлявшаяся в город.

Некоторые из перемещённых опасались, что в Гоме тоже будет небезопасно. «Я слышала, что в Гоме тоже есть бомбы, и теперь мы не знаем, куда идти», — сказала Адель Шимие.

Сотни людей пытались покинуть Конго, направляясь в Руанду. Сотрудники миграционных служб на пограничном переходе на востоке от Гомы тщательно проверяли документы.

«Я перехожу на другую сторону, чтобы посмотреть, будет ли у нас место для убежища, потому что на данный момент безопасность в городе не гарантируется», — сказал житель Гомы Муаади Амане.

Заместитель главы гуманитарной миссии ООН Джойс Мсуя отметила, что ситуация стремительно ухудшается. «Если боевые действия достигнут Гомы — густонаселенного городского центра — последствия для мирных жителей могут быть разрушительными», — сказала она.

Армия Конго заявила, что отражает наступление M23 с помощью союзных сил, включая миротворцев ООН и военнослужащих из Миссии в Демократической Республике Конго сообществом развития Южной Африки, также известной как SAMIDRC.

По данным министерства обороны Южной Африки, за последние дни, помимо двух южноафриканских миротворцев, были убиты еще семь южноафриканских военнослужащих SAMIDIRC.

С 2021 года правительство Конго и союзные силы, включая 14-тысячную миссию ООН, удерживают M23 вдали от Гомы.

Житель Гомы Бахати Джексон и его семья уже слышали стрельбу и помнят, как они бежали во время захвата города M23 в 2012 году. Но на этот раз они решили остаться.

«Если нам суждено умереть, пусть это будет здесь», — сказал Джексон.

Источник: Time