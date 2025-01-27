В Швеции арестовали корабль из-за повреждения кабеля в водах Балтийского моря.

Прокуратура Швеции предприняла действия по задержанию судна, которое подозревается в повреждении подводного кабеля связи в Балтийском море. Об этом сообщили на официальном интернет-ресурсе прокуратуры.

В результате инцидента запущено предварительное расследование, которому может быть присвоен статус серьезной диверсии. Под ударом оказался кабель, соединяющий Швецию и Латвию. Реклама

Проводимое расследование возглавляет старший прокурор Матс Юнгквист. В его рамках задействованы различные государственные органы. Среди них — национальное управление полицейских операций, береговая охрана и вооруженные силы.

Прокуратура подчеркивает значимость защиты критически важной инфраструктуры, а также выражает готовность оперативно реагировать на возможные угрозы. На данный момент следственные мероприятия продолжаются, и власти стремятся установить все детали произошедшего, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов.

Ранее сообщалось о повреждении еще одного подводного кабеля, который связывает Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Западные страны выдвинули обвинения в адрес России, подозревая ее в намеренном повреждении инфраструктуры в Балтийском регионе.