В Министерстве иностранных дел Египта сообщили, что страна выступает против ущемления прав палестинцев.

Власти Египта решительно выступили против всех форм нарушения прав палестинского народа, включая их право на землю. Министерство иностранных дел Египта выпустило соответствующее заявление, акцентировав внимание на необходимости защиты прав палестинцев.

Министерство подчеркнуло недопустимость любых действий, направленных на аннексию палестинских территорий или усиление поселенческой активности. Кроме того, речь идет о недопустимости перемещения палестинцев. По мнению Каира, подобные меры способны подорвать стабильность в регионе и ухудшить текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Реклама

Дипломаты Египта обратились к международному сообществу с призывом к активным мерам, направленным на внедрение принципа двух государств. Они настоятельно рекомендуют создание независимого государства Палестина, в состав которого должны войти сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим в границах 1967 года.

Ранее состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Во время обсуждения они затронули ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта в свете недавнего соглашения между Израилем и движением ХАМАС.