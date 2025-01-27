В Госдуму внесён законопроект о наказании за сокрытие информации о планируемых диверсиях.

В Государственную думу России поступило предложение о внесении изменений в законодательство, касающихся ответственности за непредоставление информации о лицах, совершивших или готовящих диверсионные преступления. Об этом сообщил Василий Пискарев, председатель комитета Госдумы по безопасности, в своей публикации в Telegram.

Проект направлен на внесение изменений в статью 205.6 Уголовного кодекса РФ. Эти изменения призваны обеспечить защиту прав граждан и национальных интересов страны. Пискарев подчеркнул, что новая норма должна установить ответственность за непредоставление сведений о диверсионных деяниях. Это включает как создание диверсионных сообществ, так и обучение с целью осуществления диверсий и другие подобные преступления. Реклама

Принятие этого закона, если его поддержат коллеги, по словам парламентария, позволит усилить безопасность критически важных объектов, таких как энергетические и транспортные инфраструктуры, защищая их от попыток незаконного вмешательства.

В связи с текущими условиями, своевременное сообщение правоохранительным органам о планируемых диверсиях, таких как взрывы или поджоги, приобретает особую важность.

Ранее стало известно, что правительство одобрило проект о заочном привлечении иностранных агентов к ответственности, с соответствующими поправками, которые будут внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях.