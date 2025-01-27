В Боливии подвергли обстрелу посольство Венесуэлы.

В Ла-Пасе, столице Боливии, неизвестные напали на здание посольства Венесуэлы. Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел Боливии, Селинда Соса.
Дата инцидента:
Утром 26 января здание посольства подверглось обстрелу из огнестрельного оружия. Стрелки нанесли ущерб фасаду, сообщает Соса через социальные сети.
Информация о пострадавших:
На данный момент информация о людях, получивших ранения или погибших, отсутствует.
Комментарий представителя власти:
Селинда Соса назвала атаку актом вандализма, подчеркнув, что власти осуждают произошедшее. В настоящее время идет расследование инцидента.
Мировой контекст:
Ранее аналогичное происшествие произошло в Лиссабоне, где на генеральное консульство Венесуэлы было совершено нападение с использованием взрывного устройства.
Политический фон:
Согласно данным портала Axios, администрация президента США Дональда Трампа заинтересована в смене власти в Венесуэле, заменив правительство Николаса Мадуро.
Социальные сети:
Информация о нападении опубликована в социальной сети X, заблокированной в Российской Федерации по требованию Генпрокуратуры.