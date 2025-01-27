В Боливии подвергли обстрелу посольство Венесуэлы.

В Ла-Пасе, столице Боливии, неизвестные напали на здание посольства Венесуэлы. Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел Боливии, Селинда Соса.

Дата инцидента:

Утром 26 января здание посольства подверглось обстрелу из огнестрельного оружия. Стрелки нанесли ущерб фасаду, сообщает Соса через социальные сети. Реклама

Информация о пострадавших:

На данный момент информация о людях, получивших ранения или погибших, отсутствует.

Комментарий представителя власти:

Селинда Соса назвала атаку актом вандализма, подчеркнув, что власти осуждают произошедшее. В настоящее время идет расследование инцидента.

Мировой контекст:

Ранее аналогичное происшествие произошло в Лиссабоне, где на генеральное консульство Венесуэлы было совершено нападение с использованием взрывного устройства.

Политический фон:

Согласно данным портала Axios, администрация президента США Дональда Трампа заинтересована в смене власти в Венесуэле, заменив правительство Николаса Мадуро.

Социальные сети:

Информация о нападении опубликована в социальной сети X, заблокированной в Российской Федерации по требованию Генпрокуратуры.