Белый дом объявил о согласии Колумбии принимать мигрантов из Соединенных Штатов.

Колумбия выразила готовность принимать мигрантов из США. Власти США сообщили об отмене пошлин и некоторых санкций.

Правительство Колумбии одобрило все условия, выдвинутые президентом Трампом. Было согласовано, что страна без ограничений и задержек примет всех нелегальных мигрантов, возвращающихся из Соединённых Штатов. Они будут доставляться в том числе на борту американских военных самолётов. Реклама

Однако до тех пор, пока Колумбия не приняла первую группу репатриируемых мигрантов, будут сохраняться визовые ограничения для колумбийских чиновников. Также усилится пограничный контроль для граждан Колумбии и грузов, поступающих из этой страны. В заявлении подчёркивается, что в случае невыполнения Колумбией условий по приёму мигрантов может быть подписан проект о введении торговых пошлин и санкций.

Министерство иностранных дел Колумбии сообщило, что конфликт в отношениях с Соединёнными Штатами исчерпан.

Ранее стало известно, что Колумбия развернула два американских самолёта, на борту которых находились примерно 160 депортируемых мигрантов.