В Белгородской ФСИН воздержались от комментариев по поводу визита режиссёров к Ефремову.

Заслуженный артист России, театральный и кинематографический актер Михаил Ефремов в настоящее время отбывает наказание за участие в смертельном дорожно-транспортном происшествии. В пресс-службе УФСИН России по Белгородской области подтвердили эту информацию.

Ранее в средствах массовой информации появилась информация, что Ефремов может быть освобожден условно-досрочно уже в текущем году. Сообщалось, что режиссеры начали посещать актера в колонии для проведения проб. Однако в пресс-службе УФСИН отказались комментировать эти сведения. Реклама

Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что посещение Ефремова режиссерами возможно только в рамках социальной работы и при наличии разрешения от администрации ФСИН региона.

Напомним, в 2020 году Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника, столкнулся с фургоном, в салоне которого находился курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице от полученных травм, а Ефремов был осужден на 7,5 лет лишения свободы. В настоящий момент актер отбывает наказание в исправительной колонии общего режима №4, расположенной в городе Алексеевка Белгородской области.