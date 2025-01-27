Тысячи жителей возвращаются в Северный Газ после снятия Израилем блокады

В понедельник десятки тысяч палестинцев вернулись в наиболее разрушенный район сектора Газа после того, как Израиль впервые с начала 15-месячной войны с ХАМАС снял блокаду с севера в рамках хрупкого перемирия.

Сотни людей с вещами двигались по главной дороге, идущей вдоль побережья. Это стало поразительным поворотом событий после массового исхода из северной части в начале войны, которого многие палестинцы боялись как окончательного. Реклама

Палестинцы, которые более года укрывались в лагерях и школах, превратившихся в убежища, стремились вернуться домой, несмотря на то, что их дома, скорее всего, повреждены или разрушены.

Ясмин Абу Амшах, мать троих детей, прошла 6 километров пешком, чтобы добраться до своего жилища в Газе. Хотя дом оказался поврежденным, он был все еще пригоден для проживания. Кроме того, она увиделась со своей младшей сестрой впервые за более чем год.

«Это была длинная дорога, но счастливая», — сказала она. «Самое главное, что мы вернулись».

Многие видели свое возвращение как акт стойкости после военной кампании Израиля, начатой в ответ на атаку боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года на юг Израиля. Возвращение также стало ответом на предложение бывшего президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев в Египет и Иорданию.

Исмаил Абу Маттер, отец четырех детей, ждавший три дня перед пунктом пропуска перед тем, как двинуться с семьей на север, описал сцены ликования, с пением и молитвами при воссоединении с родственниками.

«Это радость возвращения», — сказал он. «Мы думали, что не вернемся, как и наши предки».

Открытие задержалось на два дня из-за спора между ХАМАС и Израилем, который обвинил группировку в изменении порядка освобождения заложников в обмен на сотни палестинских заключенных. Посредники урегулировали этот спор в ночь на понедельник.

ХАМАС заявил, что возвращение — это победа народа и поражение израильской оккупации и планов переселения.

Перемирие направлено на завершение наиболее смертоносной и разрушительной войны между Израилем и ХАМАСом, а также на освобождение заложников, захваченных в ходе нападения 7 октября. В этой атаке боевики убили около 1200 человек, в основном гражданских, и похитили еще 250.

Израиль ответил воздушной и наземной операцией, в результате которой погибло более 47 000 палестинцев, большинство из которых женщины и дети, по данным министерства здравоохранения Газы. На сколько среди погибших были боевики, не уточняется. Израиль заявляет, что убил более 17 000 боевиков, не предоставляя доказательств.

В первые дни войны Израиль приказал эвакуировать север и закрыл его вскоре после того, как туда вошли наземные войска.

Около миллиона человек бежали на юг в октябре 2023 года, в то время как сотни тысяч остались на севере, где проходили самые жестокие бои и происходило наибольшее разрушение. Всего около 90% из 2,3 миллиона человек в Газе были вынуждены покинуть свои дома.

Израиль задержал открытие пропускного пункта, которое должно было состояться в выходные, заявляя, что не позволит палестинцам двигаться на север до тех пор, пока не будет освобождена гражданская заложница Арбель Йехуд. Израиль настаивал, что ее следовало освободить до того, как были освобождены четыре молодых солдатки в субботу.

Он также обвинил ХАМАС в том, что тот не предоставил информации о том, живы ли остальные заложники, которые должны были быть освобождены в первых фазах сделки. Около 90 заложников остаются в Газе, и Израиль считает, что около трети из них мертвы.

В свою очередь, ХАМАС обвинил Израиль в нарушении соглашения, не открыв пропускной пункт.

Катар, выступавший посредником, объявил в ранние часы понедельника, что достигнута договоренность о выпуске Йехуд вместе с двумя другими заложниками.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что освобождение заложников, включая солдатку Агам Бергер, состоится в четверг. Еще трое заложников должны быть освобождены в субботу, как и планировалось ранее.

ХАМАС передал список с информацией о заложниках, которые будут освобождены в первой фазе перемирия, рассчитанного на шесть недель.

Начиная с 7 утра палестинцам было разрешено пересекать границу пешком без проверки через приморскую дорогу, проходящую через так называемый коридор Нецарим — военную зону, пересекающую территорию Газы к югу от города, созданную Израилем в начале войны. Контрольный пункт для автомобилей открылся позднее на главной дорожной артерии, свзязывающей север и юг Газы, где образовалась пробка длиной около 3 километров.

По условиям перемирия автомобили должны осматриваться на наличие оружия перед тем, как их пустят на север, но механизм проверки пока не определен.

Министр обороны Израиля Израэль Кац заявил, что Израиль будет продолжать соблюдать перемирие, и что любой, кто его нарушит или угрожает израильским силам, «понесет полную ответственность».

«Мы не допустим возврата к реальности 7 октября», — написал он в социальной сети X.

Первая фаза перемирия предусматривает освобождение ХАМАСом 33 заложников в обмен на освобождение около 2 000 палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. Пока что в рамках перемирия боевики освободили семь заложников в обмен на более чем 300 заключенных, включая многих, отбывающих пожизненные сроки за нападения на израильтян.

Вторая и гораздо более сложная фаза соглашения пока не обсуждалась. ХАМАС заявил, что не освободит оставшихся около 60 заложников, пока Израиль не прекратит войну, в то время как Нетаньяху утверждает, что он по-прежнему намерен уничтожить террористическую группировку и положить конец почти 18-летнему правлению ХАМАС в Газе.

Источник: Time