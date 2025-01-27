Тревожная статистика по сердечно-сосудистым заболеваниям в отчёте за 2025 год

Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности

Введение

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) продолжают уносить больше жизней, чем любая другая причина, поскольку множество факторов риска их развития остается на высоком уровне. Это показывают данные из отчета «2025 Heart Disease and Stroke Statistics» от Американской кардиологической ассоциации, опубликованного в журнале Circulation. Реклама

Цитата эксперта

Кит Чёрчуэлл, M.D., FAHA, волонтер и президент Американской кардиологической ассоциации:

«Каждые 34 секунды в Соединенных Штатах от сердечно-сосудистого заболевания умирает человек. Ежедневно в стране от CСЗ умирает около 2500 человек. Это статистика, которая должна нас встревожить, ведь среди ушедших могут быть наши близкие. Слишком многие умирают от болезней сердца и инсультов, которые занимают пятое место среди причин смерти. Вместе они уносят больше жизней, чем рак и несчастные случаи — второе и третье места соответственно».

Статистика смертности от ССЗ

В 2022 году число смертей в США, связанных с ССЗ, составило 941 652, что на более чем 10 000 больше, чем в 2021 году. Однако, скорректированная по возрасту смертность от этих болезней немного снизилась с 233,3 до 224,3 на 100 000 человек. Снижение смертности наблюдается после резкого роста во время пандемии COVID.

Рост других заболеваний

Согласно отчету, хронические заболевания почек также находятся на подъеме. Так, среди пациентов Medicare распространенность этого заболевания выросла с 9,2% в 2011 году до 14,2% в 2021 году. На глобальном уровне с 2010 года этот прирост составил более 27%.

Факторы риска

Американская кардиологическая ассоциация выделила несколько ключевых факторов риска:

Высокое кровяное давление присутствует у почти 47% взрослых американцев.

Нездоровый вес, причисляемый к категории BMI ≥25, наблюдается у более 72% взрослых, из них около 42% имеют ожирение (BMI ≥30).

Диагноз диабет типа 2 или предиабет имеется у более половины взрослого населения США.

Синдром CKM

В 2023 году ассоциация признала синдром сердечно-сосудисто-почечно-метаболического (CKM) типа как серьезное здравоохранительное расстройство из-за взаимосвязи факторов риска, включая заболевания сердца, почек, диабет и ожирение.

Прогнозы на будущее

Доктор Дхрув С. Кази, руководитель отдела здравоохранения и доцент Гарвардской медицинской школы, отмечает, что тенденция повышения факторов риска может продолжиться, и если ничего не изменить, к 2050 году число взрослых с гипертонией и ожирением превысит 180 миллионов, а с диабетом — 80 миллионов.

Различия по полу и этносу

Распространенность факторов риска варьируется по полу и этническому признаку:

Среди чернокожих женщин наибольшая распространенность ожирения — 57,9%, тогда как среди азиаток — 14,5%.

Наибольшая распространенность диабета среди испаноязычных мужчин — 14,5%, тогда как у белых женщин — 7,7%.

Чернокожие женщины лидируют по показателям гипертонии — 58,4%, в то время как испаноязычные женщины имеют самый низкий показатель — 35,3%.

Заключение

Несмотря на достижения медицины, таких как снижение уровня холестерина и обнаружение новых терапий, Кизи и Чёрчуэлл подчеркивают необходимость доступности медицинской помощи и предотвращения факторов риска. Это возможно лишь при наличии равного доступа к здравоохранению и акценте на раннее вмешательство.

Источник: NewsMedical