Обзор охлаждающей подставки TopMate C12: яркий дизайн, но слабое охлаждение ноутбука

Обзор охлаждающей подставки для ноутбука TopMate C12

Охлаждающая подставка для ноутбука TopMate C12 относится к среднему классу и предназначена для мощных игровых и креативных ноутбуков. Она оснащена тремя вентиляторами диаметром 110 мм и тремя вентиляторами диаметром 70 мм, предоставляя возможность выбора из шести разных скоростей, причем меньшие вентиляторы могут достигать скорости 2400 оборотов в минуту. Поэтому я ожидал, что эта подставка обеспечит значительное охлаждение.

К сожалению, в нашем стандартном стресс-тесте 3DMark на <означение модели> с графикой Nvidia GeForce RTX 3080, охлаждение с помощью TopMate C12 оказалось не таким эффективным, как ожидалось. Без подставки температура ноутбука поднялась с 20.2°C до 52.1°C, то есть на 31.9°C, в то время как с полным включением вентиляторов TopMate подъем температуры был снижен до 22.8°C — результат не впечатляющий по сравнению, например, с Liangstar Laptop Cooling Pad, которая сократила этот показатель до 15.3°C. Реклама

Уровень шума

С положительной стороны, TopMate C12 почти не издает шума. Через десять минут после начала стресс-теста уровень шума был измерен на уровне 58.5 дБ на расстоянии в три дюйма и 45 дБ на высоте головы, что выше результатов без помощи подставки — 60 дБ.

Эргономика

Подставка предлагает восемь регулируемых уровней высоты, позволяя наклонять ноутбук от 6.5 до 50 градусов для более удобного расположения. Толстые упоры надежно фиксируют ноутбук, однако на ультрабуках они могут быть менее комфортными, так как могут врезаться в запястья.

Дизайн и цена

TopMate C12 имеет тщательно продуманный дизайн с RGB-подсветкой и 10 различными режимами. Однако при цене $29.99 / £29.77 / AU$49.77, она дороже некоторых других подставок с аналогичной производительностью. Например, Liangstar Laptop Cooling Pad стоит меньше, при этом демонстрирует лучшие результаты в тестах.

Заключение

В целом, охлаждающая подставка для ноутбука TopMate C12 предлагает среднюю производительность и привлекательный дизайн, но её превосходят по цене и эффективности некоторые другие модели, такие как Tecknet N5 и Liangstar.

Источник: TechRadar