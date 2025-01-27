Простой и чистый способ приготовления хрустящих и нежных куриных крылышек

Нет ничего более заманчивого, чем тарелка только что обжаренных куриных крылышек. В студенческие годы я охотно отправлялся с друзьями смотреть футбол в бары, несмотря на своё полное равнодушие к спорту, потому что знал, что смогу заказать кучу Баффало-крылышек. Даже неудачные барные крылышки выигрывают тем, что их жарят во фритюре, что, как я тогда думал, было за пределами моих возможностей как домашнего повара.

Однако всё изменилось, когда я открыл для себя, как легко можно жарить дома во фритюре, используя вок, особенно если у вас есть метод, позволяющий эффективно очищать масло после жарки. Тем не менее, я понимаю, что люди предпочитают избегать экстрима с горячим жиром, особенно если речь идет о приготовлении для компании гостей во время игры или вечеринки. В таких случаях стоит рассмотреть вариант запекания крылышек в духовке. Реклама

Запекание в духовке часто имеет плохую репутацию, отчасти потому, что результат редко оправдывает ожидания. Обычно это просто запечённая в панировке курица. Кроме того, существуют рецепты, предполагающие добавление большого количества горячего масла в форму для запекания, что является просто вариацией на тему того самого неудобства, от которого вы хотели избавиться, выбрав духовку.

Однако, как выяснилось, можно создать действительно вкусные крылышки, запечённые в духовке. Для этого нужно всего лишь немного времени, решётка, противень и очень горячая духовка, что позволит добиться хрустящей корочки, характерной для крылышек, приготовленных во фритюре.

Для начала, посыпьте крылышки смесью соли, разрыхлителя и перца, оставив их разряженными на воздухе в холодильнике на восемь часов. Это позволяет не только приправить крылышки, но и высушить их кожу, повысив уровень pH, что обеспечит дополнительную хрусткость. Когда придёт время готовить, разогрейте духовку до 450°F (232°C), поместите крылышки на решётку, установленную на противень, и запекайте около 40 минут, перевернув их один раз до золотистого цвета и хрустящей корочки.

После этого ваши крылышки готовы. Вы можете покрыть их Баффало-соусом или обжарить в горячем воке с маслом и смесью специй в стиле Сиань.

Источник: SeriousEats