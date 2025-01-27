Человек, бросивший вызов табачным гигантам, теперь намерен бороться с букмекерскими конторами.

В один теплый декабрьский день в Бостоне, Ричард Дэйнард сидел за обеденным столом и смотрел трансляцию на своем ноутбуке. Он с раздражением отметил: «Полная ерунда!» — когда свидетель давал показания перед Комитетом Сената по вопросам судопроизводства.

Заседание было посвящено обсуждению темы, которая, по-видимому, стала новым увлечением американцев: ставкам на спорт круглосуточно. Дэйнард, профессор права, возмутился, услышав заявление бывшего регулировщика азартных игр из Нью-Джерси, который утверждал, что легкость ставок сегодня обусловлена желанием американцев. Президент Института адвокации в области общественного здоровья при юридическом факультете Северо-Восточного университета считает, что это заявление отвлекает внимание от серьезных социальных последствий игромании. «Это называется выбор потребителя!» — саркастически говорит Дэйнард. «Это свобода!» Реклама

Дэйнард ведет борьбу за общественное здоровье уже не один десяток лет. Еще в 1980-х и 1990-х он играл ключевую роль в создании прецедентных дел против американских табачных компаний, что в итоге привело к выплатам более 200 миллиардов долларов в качестве компенсаций штатам. Сейчас, в свои 81 год, он так же решителен в борьбе с излишествами в спортивных ставках.

По данным Американской ассоциации азартных игр, в 2024 году американцы сделали ставки на спорт на сумму около 150 миллиардов долларов, что на 24% больше по сравнению с предыдущим годом. Спортивные компании сохранили около 14 миллиардов из этой суммы, а правительства штатов собрали около 2,5 миллиардов долларов в виде налоговых поступлений от ставок, что на 19% больше прошлогоднего. Рекламные сети показывают бесконечные объявления с участием знаменитых лиц, таких как Кевин Харт, Леброн Джеймс, Пейтон Мэннинг и Джейми Фокс, продвигающих компании, такие как DraftKings, FanDuel и BetMGM.

Однако быстро развивающееся увлечение ставками на спорт в Америке сопряжено с издержками. Увеличилось количество звонков на горячие линии для людей с проблемами азартных игр. Новые исследования показывают, что спортивные ставки обедняют семьи, которые и так уже находятся в тяжелом финансовом положении, увеличивают риск банкротства и даже способствуют росту случаев насилия в семьях. Директор по политике в области азартных игр и бывший зависимый игрок Гарри Левант говорит: «Я лечу разводы, расставания, отчуждение от детей, уголовные обвинения, утрату всех сбережений, потерю домов и карьеру, мысли о самоубийстве и госпитализации после попыток самоубийства. Это самые глубокие формы отчаяния».

Дэйнард утверждает, что компании, занимающиеся спортивными ставками, как и табачные компании, создают свою продукцию, чтобы вызывать зависимость: постоянные бонусы, акции и возможность делать ставки на мобильных устройствах вовремя спортивных мероприятий. «Вы просто нажимаете кнопки, — говорит Дэйнард, — вы просто гонитесь за азартом».

Его стратегия борьбы с индустрией двоякая: судебные и законодательные меры. В конце 2023 года Институт адвокации в области общественного здоровья подал коллективный иск от имени клиентов в Массачусетсе против DraftKings, обвинив компанию в обманной рекламе. Дэйнард также помог в разработке закона SAFE Bet Act, который предполагает запрет рекламы азартных игр на спортивных событиях.

Сенатор Ричард Блюменталь отмечает: «Никто не имеет большего опыта в борьбе с зависимостями как ученый, активист и мыслитель, чем Дэйнард». После 30 лет борьбы с табачной промышленностью правительство заставило производителей сигарет компенсировать штатам издержки, а продажи сигарет снизились на 59%.

Несмотря на свой возраст, Дэйнард продолжает активно заниматься этой темой. Азартные игры не вызывают у него интереса, но он считает, что их популяризация несет социальные риски и негативные последствия для общества.

Источник: Time