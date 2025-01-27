Оптимальное время для путешествия на Мадагаскар

Мадагаскар — это страна для авантюристов, и для многих гостей поездка сюда становится настоящим приключением. Хотя его можно посетить в любое время года, выбор времени визита может существенно влиять на то, каким именно будет ваше приключение.

Климат Мадагаскара делится на два ярко выраженных сезона — сухой (с апреля по октябрь) и влажный (с ноября по март), хотя возможны небольшие колебания этих периодов. Реклама

Например, дожди иногда начинаются не раньше декабря, а могут появиться и в октябре. В особенно дождливые годы влажная погода может задержаться до апреля, а в засушливые — дожди могут не прийти вообще. Однако сухие месяцы считаются наиболее удобными для путешествий, особенно при посещении национальных парков, в то время как в сезон дождей Мадагаскар открывается перед туристами в более спокойной атмосфере.

В зависимости от того, какой из сценариев вас привлекает, предлагаем наше руководство по лучшему времени для визита на Мадагаскар.

Лучшее время для комфортной погоды и проходимости дорог — с июня по август

Добро пожаловать в пик сезона на Мадагаскаре, когда лучшая погода совпадает с летними каникулами в северном полушарии. Это время характеризуется оживленными дорогами и переполненными пляжами, повышенными ценами и ограниченной доступностью популярных курортов.

Даже в самые дождливые годы в это время дожди редкость на большей части страны (за исключением восточного побережья), а дороги успевают просохнуть после последних гроз влажного сезона.

Погодные условия идеальны для исследований с теплыми дневными температурами и прохладными ночами, которые в горных районах нередко превращаются в по-настоящему холодные. В июле ночные температуры могут опускаться до 8°C (46°F), включая столицу Антананариву, находящуюся на высоте 1280 метров (4199 футов) над уровнем моря.

Особенно привлекательным является возможность наблюдать миграцию китов, часто близко к берегам. Горбатые киты, известные своими впечатляющими прыжками из воды, прибывают к восточному и западному побережьям Мадагаскара примерно в июне.

Киты проходят мимо острова в пути между кормовой зоной в Антарктиде и теплыми водами Индийского океана и пролива Мозамбик, где они размножаются. Киты, как правило, остаются до сентября, перед возвращением на юг, давая много возможностей для наблюдений.

На суше, в это время рождаются лемуры, особенно в августе, и можно увидеть множество милых детенышей, а это лучшее время для походов по национальным паркам. Условия для трекинга благоприятны (тропы не слишком грязные или скользкие), и можно посетить такие парки, как Бемараха и Анкарана, которые славятся своими необычными образованиями цинги. Многие парки закрываются в ноябре и редко открываются до апреля или мая.

Не только туристы наслаждаются идеальными погодными условиями. Местные жители проводят большую часть времени на улице, наслаждаясь солнечными днями и прохладными вечерами, а также участвуя в любимых фестивалях. Нет более веселого времени на Мадагаскаре, чем 26 июня, День Независимости, когда вся страна окрашена в красный, зеленый и белый — цвета флага.

Вы можете ожидать парадов, уличных вечеринок, тематических вечеров в ночных клубах и гастрономических торжеств в лучших ресторанах страны. В июле же воздух может наполняться ароматом ванили, когда любимый и самый ароматный урожай Мадагаскара начинает созревать, особенно на крайнем севере.

Май и период с сентября по ноябрь — отличное время для наблюдения за дикой природой и избежания толп

Многие постоянные посетители Мадагаскара настаивают, что конец сухого сезона, с сентября до начала ноября, — лучшее время для посещения страны. К началу сентября большинство европейцев возвращается домой на учебу или работу, и страна как будто вздыхает с облегчением, когда толпы уменьшаются. И хотя туристы уезжают, горбатые киты остаются у побережья, прежде чем начать свое долгое путешествие на юг.

По мере продвижения сухого сезона температура начинает расти, что может быть идеально, если вы планируете проводить время на пляже. Столбики термометра остаются высокими до появления дождей. В ноябре случаются кратковременные грозы, которые могут охладить погоду на несколько часов, но средние дневные температуры могут достигать 28°C (82°F) около Андсибе и 30°C (86°F) около Исало.

В целом, погода сухая, и вы можете наслаждаться пляжами без борьбы за лучшее место или очередей на шведский стол в отеле. А самое главное — это время настоящего тропического изобилия, когда рынки переполнены свежими фруктами, а пейзажи украшаются цветущими деревьями жакаранды, орхидеями и дикими цветами.

И шансы увидеть дикую природу так же велики, как и в пиковый сезон, только теперь без толп. Например, в октябре можно услышать необычные звуки и суматоху брачных игр фосс (крупнейшего карнивора Мадагаскара).

Май также может быть исключительным месяцем для посещения. Дожди почти наверняка прошли, и местные жители полны энергии. Из множества фестивалей в это время года, Донья на Нуси-Бе — лучший выбор, праздник длится неделю и этот прекрасный остров кажется одним большим тропическим торжеством.

Декабрь — апрель лучше всего подходят для дайвинга и наблюдения за зеленым раем Мадагаскара

Мадагаскар — мировой лидер в области дайвинга, и опытные дайверы гарантируют лучшие подводные условия именно в декабре. Тогда можно ожидать отличной видимости в воде и спокойного моря по всему острову, будь то места для дайвинга на Нуси-Бе на севере, Иль-Сент-Мари на востоке или на юге страны.

Еще одним изюминкой влажных месяцев является изобилие дикой природы. Если вы хотите увидеть некоторые из многочисленных видов хамелеонов Мадагаскара, то рептилии и амфибии любят жару и влажность февраля, когда дневные температуры превышают 32°C (90°F), и в большом количестве выходят из спячки.

С таким количеством дождей, кажется, что все в Мадагаскаре покрывается зеленым. Леса наполняются птичьими голосами, в воздухе витает свежий запах недавних дождей, и цены на жилье существенно снижаются.

Но есть и негативные стороны этих месяцев — опасность циклонов на восточном побережье. Они могут возникнуть с января по апрель — вы получите много предупреждений от местных жителей, но их появление приносит неприятности.

Менее экстремальные, но также разрушительные являются последствия сильных дождей, которые обычно выпадают с января по март. Дороги и туристические тропы превращаются в болото, затрудняя передвижение, и многие национальные парки закрываются или становятся недоступными. Обязательно проверьте состояние дорог перед планированием длительных поездок.