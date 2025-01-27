Swissquote Присоединяется к Безумию Мемных Монет на Фоне Ослабления Рыночных Настроений

Швейцарская компания Swissquote, занимающаяся онлайн-трейдингом, обратила внимание на недавний ажиотаж вокруг мем-коинов в целях расширения своих услуг. Она добавила семь мем-криптовалют, которые представляют собой цифровые активы, появившиеся из интернет-шуток или вирального контента.

«7 новых мем-коинов доступны на SQX,» сообщила компания в своем объявлении. «Узнайте, как интернет-шутки могут приносить серьезную прибыль! Наши услуги варьируются в зависимости от страны; пожалуйста, проверьте доступность продукта. Инвестирование в цифровые активы сопряжено с высоким уровнем риска.» Реклама

Увлечение мем-коинами остывает. Новые мем-коины компании включают PEPE, Shiba Inu, DOGWIFHAT, Bonk, Floki, $TRUMP и $MELANIA. Согласно компании, семь мем-коинов теперь доступны на SQX.

Объявление Swissquote появляется на фоне корректировки криптовалютного рынка. По данным CoinMarketCap, мировая криптовалютная рыночная капитализация потеряла 5% за последние сутки, снизившись до $3.4 триллиона. Это нисходящее движение также затронуло семь новых мем-коинов Swissquote по мере угасания эффекта Трампа.

$PEPE, в настоящее время входящий в топ-30 криптовалют с рыночной капитализацией более $5 миллиардов, снизился на 16% и 22% за последние сутки и неделю, соответственно. Аналогично, Shiba Inu (SHIB) испытала падение на 7% за последние сутки, торгуясь на уровне $0.0000183.

Цены на мем-коины падают. Swissquote также добавила DOGWIFHAT, менее популярный мем-коин, который, по данным компании, «делает себе имя с помощью знаменитого изображения Shiba Inu в шерстяной шапке.» В декабре 2023 года его капитализация выросла с менее чем $1 миллиона до более чем $350 миллионов всего за несколько недель.

Недавно выпущенные токены TRUMP также испытывают нисходящий тренд. Хотя их рыночная капитализация в настоящее время превышает $5 миллиардов, $TRUMP, запущенный бывшим президентом США Дональдом Трампом, упал на 8% за последние сутки, доведя свои потери до более чем 40%.

$MELANIA, также запущенный первой леди США, потерял 3% и 62% в дневных и недельных графиках цене, соответственно. При введении в оборот мем-токен привлёк значительное внимание, и его объем торгов превысил $20 миллионов в день. Хотя уровень интереса свидетельствовал о растущем рынке политически вдохновленных цифровых активов, этот интерес, кажется, сошёл на нет.

Источник: Financemagnates