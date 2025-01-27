Выжившие посетили Аушвиц в День Памяти Холокоста.

Освенцим, Польша — В понедельник на территории бывшего лагеря смерти прошла церемония, посвященная 80-й годовщине освобождения Освенцима советскими войсками. Это мероприятие считают последней значимой годовщиной, на которой смогут присутствовать многочисленные выжившие свидетели тех событий.

Среди приехавших на мероприятие — 86-летняя Това Фридман, которой было всего 6 лет, когда ее, наряду с 7,000 другими людьми, освободили 27 января 1945 года. Она считает, что это будет последняя встреча очевидцев в Освенциме, и приехала из своего дома в Нью-Джерси, чтобы добавить свой голос к тем, кто предупреждает о росте ненависти и антисемитизма. Реклама

«Мир стал токсичным», — заявила она Associated Press накануне церемоний в Кракове. «Я осознаю, что мы снова в кризисе, что вокруг так много ненависти и недоверия, что если мы не остановимся, все может стать еще хуже. Может произойти новая страшная катастрофа».

Немецкие нацисты убили около 1,1 миллиона человек в этом лагере, находившемся под немецкой оккупацией в южной Польше во время Второй мировой войны. Большинство жертв — евреи, убитые в газовых камерах, но также среди погибших были поляки, рома, советские военнопленные, гомосексуалы и другие, кого нацисты хотели уничтожить в рамках своей расовой идеологии.

Пожилые выжившие из лагеря, некоторые из которых носили полосатые платки, напоминающие их тюремную форму, прошли вместе до Стены смерти, где казнили заключенных, в том числе многочисленных поляков, сопротивлявшихся оккупации своей страны.

К ним присоединился польский президент Анджей Дуда, чья страна потеряла 6 миллионов граждан во время войны. Он принес свечу и шел вместе с директором Государственного музея Аушвиц-Биркенау Петром Цивиньским. У стены оба мужчины склонили головы, произнесли молитвы и перекрестились.

Дуда сказал журналистам: «Мы, поляки, на чьей земле — оккупированной тогда нацистами — был построен этот лагерь уничтожения, сегодня являемся хранителями памяти».

Он говорил о «невообразимом вреде», причиненном столь многим людям, особенно еврейскому народу.

Всего немцы убили 6 миллионов евреев по всей Европе, уничтожив две трети европейского еврейства и треть от всего мирового еврейского населения. В 2005 году ООН провозгласила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста.

По всей Европе чиновники и другие люди ставили паузу, чтобы вспомнить об этих событиях.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая является немкой, сказала в своем заявлении, что, «когда последние свидетели исчезают, наша обязанность как европейцев — помнить о невыразимых преступлениях и чтить память жертв».

Президент Украины Владимир Зеленский, возглавляющий страну, которая обороняется от жестокого вторжения России, накануне возложил свечу у мемориала Холокоста Бабий Яр в Киеве, где десятки тысяч евреев были казнены при нацистской оккупации. В понедельник он прибыл в Польшу для участия в торжествах.

Он написал на своем канале в Telegram: «Зло, которое пытается уничтожить жизни целых народов, все еще существует в мире».

Мероприятия достигнут кульминации в этот же день, когда мировые лидеры и представители королевских семей присоединятся к пожилым свидетелям событий в Биркенау, той части Освенцима, где происходило массовое уничтожение евреев.

Политикам в этот раз не было предложено выступать. Из-за преклонного возраста свидетелей, около 50 из которых ожидается на церемонии, организаторы решили сделать их центральными фигурами мероприятия. Также выступит Рональд Лаудер, президент Всемирного еврейского конгресса.

Среди ожидаемых лидеров будут канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Германия впервые отправляет на церемонии обоих своих высших государственных представителей, согласно данным немецкого агентства dpa.

Это свидетельствует о продолжении обязательства Германии нести ответственность за преступления нации, даже несмотря на усиление поддержки ультраправой партии в последние годы.

Президент Франции Эммануэль Макрон также примет участие после минуты молчания у Мемориала Шоа в Париже, символической усыпальницы для 6 миллионов евреев, у которых нет могил, и встречи с выжившими из Освенцима и лагеря Берген-Бельзен.

Король Великобритании Карл III также будет присутствовать, наряду с королями и королевами Испании, Дании и Норвегии.

Российских представителей раньше приглашали в качестве центральных гостей на годовщины в ознаменование освобождения лагеря советскими войсками 27 января 1945 года и огромных потерь, понесенных советскими силами в разгроме нацистской Германии. Но они больше не приветствуются после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин направил участникам послание, говоря, что «мы всегда будем помнить, что это был советский солдат, который уничтожил это ужасное, тотальное зло и одержал победу, величие которой навсегда останется в мировой истории».

Путин добавил: «Граждане России являются прямыми потомками и продолжателями поколения победителей. Мы продолжим противостоять попыткам переписать юридический и моральный приговор нацистским палачам и их пособникам принципиально и твердо».

Источник: Time