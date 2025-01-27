Обзор Sniper Elite: Resistance: повторение успеха — это отлично!

Когда в 2022 году вышла игра Sniper Elite 5, у многих сложилось впечатление, что Rebellion удалось идеально воплотить в жизнь симулятор скрытой войны Второй мировой. Похоже, эта уверенность была и у команды разработчиков, так как Sniper Elite: Resistance предлагает тот же опыт, что и Sniper Elite 5.

На этот раз главным героем становится давний напарник Карла, Гарри Хокер, который также выполняет миссию во Франции 1944 года. Хотя Sniper Elite: Resistance может показаться дополнением, это полноценная игра, предлагающая ещё больше возможностей по сравнению с предыдущей частью. Реклама

Как и в предыдущих играх серии, сюжет вновь вращается вокруг новых супержов, разработанных нацистами, которые могут изменить ход войны — и вам нужно их остановить. Гарри вместе с местными бойцами сопротивления берется уничтожить нервное агентство «Клейн Блуме», которое в руках врага станет настоящей угрозой.

В Sniper Elite вы выполняете задания в небольших открытых мирах или песочницах, которые наполнены целями и секретами. Это привлекает внимание и подкупает разнообразием подходов в игре. Несмотря на опасения, что уровни будут слишком похожи на предыдущую игру, разработчикам удалось сделать их достаточно уникальными. Хотя некоторые миссии могут показаться знакомыми, например, миссия в Resistance «Замок, склад и бочка» напоминает «Оккупированную резиденцию» из предыдущей части.

Мы приносим бум

Как и следовало ожидать, снайпинг снова является главным элементом игры. Игра предоставляет множество полезных функций — от замедленного ретикюла, показывающего точку попадания, до X-Ray системы, демонстрирующей попадание в замедленной съёмке с анимацией деталей поражения.

Самый впечатляющий элемент — это возможность приспособиться к ветру и траектории падения пули без подсказок, самонастроившись на идеальный выстрел. Помимо снайперских винтовок, вы имеете доступ к другим видам оружия: автоматам, пистолетам и взрывчатке, что помогает справляться с опасностями.

Упор на ближний бой также заслуживает внимания. Возможность тихо подкрадываться к противникам позволяет рисковать для достижения тактического преимущества. Sniper Elite: Resistance выделяется не только как игра про снайпинг, но и как стелс-игра.

Шпион против шпиона

Игра предлагает несколько многопользовательских режимов, включая волновой режим выживания и стандартные: «Каждый сам за себя» и «Командный бой». Однако, в тестовый период обзора было сложно найти матч. Зато популярностью пользовался режим оси вторжения, где вы можете вторгаться в игры других игроков или защищаться от вторжения.

Этот режим изменяет динамику миссий, добавляя новый уровень напряжения. Это настоящая игра в кошки-мышки, где нужно перехитрить противника.

Пропагандируй и сражайся

На картах Sniper Elite: Resistance размещены плакаты сопротивления, сбор которых открывает задачи в новом аркадном режиме «Испытание пропагандой». Это быстрые встречи, проверяющие навыки в разных аспектах игры.

Режим испытаний привлекает, добавляя дополнительную ценность для переигрывания. Сложные уровни требуют планирования и оптимизации маршрутов для увеличения вашего результата. Я бы хотел увидеть расширение этого режима, так как он оставляет желание на большее.

Играя в Sniper Elite: Resistance на высоких настройках, она почти всегда работала стабильно. Однако, возникали некоторые баги, когда персонаж застревал на лестницах или платформах, что мешало прохождению и использованию опций.

Стоит ли играть в Sniper Elite: Resistance?

Sniper Elite: Resistance оснащена рядом функций доступности, включая настройку субтитров, автоматическое бегство и помощника в прицеливании. Имеется настройка уровня сложности и автоматического улучшения навыков.

Как был проведен обзор Sniper Elite: Resistance

Обзор проведен на игровой системе с картой Nvidia RTX 3060Ti и процессором AMD Ryzen 7 5800X. Время, проведенное за игрой, позволило пройти основную кампанию, испытания режима пропаганды и режим вторжения, что дало полное понимание предложенного игрового опыта.

Источник: TechRadar