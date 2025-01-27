Шесть основных техник нарезки, которые необходимо изучить каждому

Как и искусство рассказывания историй, кулинарные навыки часто передаются из поколения в поколение. В детстве вы заходите на кухню и наблюдаете, как ваши родители режут, мешают, готовят и пекут несколько раз в день. Впоследствии вы начинаете делать это сами, хотя те навыки, которые вы освоили в детстве, могут не включать в себя некоторые важные кулинарные приемы.

Освоение различных техник нарезки и понимание, когда применять каждую из них, поможет достичь кулинарных целей, которые ранее казались недостижимыми, например, повторить рецепты, увиденные в интернете. Или, возможно, вы мечтаете работать в пищевой индустрии — большинство сложных профессиональных нарезок в ресторанах начинаются с базовых техник. Реклама

Нарезка

Первое, чему стоит научиться после освоения техники безопасной работы с ножом, это базовая нарезка. Этот прием подразумевает один прямой вертикальный разрез сверху вниз до разделочной доски. Для правильной нарезки не нужно давить на нож с усилием — плавное движение с постоянной скоростью и давлением обеспечивает нужный результат. Такой универсальный прием может быть использован для нарезки широких ломтей хлеба, средних ломтиков томатов для бургера или тонких пластинок яблок для чипсов.

Перед началом нарезки, если у фрукта или овоща нет плоской стороны, рекомендуется срезать небольшой кусочек, чтобы он устойчиво лежал на разделочной доске. После этого можно приступать к нарезке.

Пленка

Продолжая тему нарезки, следует рассмотреть нарезку пленкой, которая добавляет эстетическую привлекательность блюду. Этот метод предполагает длинный продольный разрез, чтобы получить ломтик, напоминающий доску. Для этого нужно срезать закругленные края овощей, например, моркови. Пленка может иногда приводить к отходам, если вы хотите получить идеальный край, но возможно сделать и более «рустикальные» ломтики.

Грубая нарезка

«Нарезка» — термин, который обычно не имеет четкого определения, но близок к кубикам. К грубой нарезке часто обращаются в домашней готовке. Цель — получить кусочки среднего или маленького размера без требования к идеальной форме. Этот прием безопасен и функционален.

Для грубой нарезки, например, трав, овощей, фруктов или орехов, начинайте с разрезания крупных элементов на более мелкие. Держите нож в одной руке, а другой рукой придерживайте овощ или нож.

Кубики

Кубики требуют большей точности, чем грубая нарезка. Задача — создать аккуратные кубики нужного размера. Чтобы тщательно нарезать фрукты и овощи, срежьте округлые части и разрежьте их на пленки. Затем сложите пленки в стопку и нарежьте длину, а потом поверните и нарежьте по ширине для получения аккуратных кубиков.

Измельчение

Измельчение может быть как аккуратным, так и грубым, однако в обоих случаях результат — это крошечные кусочки. Измельчение обычно подразумевает использование острого ножа. Этот прием часто используется для измельчения трав, чеснока и орехов — тех ингредиентов, которые изначально небольшие по размеру.

Косые нарезки

Любимый прием — это косая нарезка. Она подходит для длинных, округлых овощей, которые могут скатываться. Косая нарезка позволяет создать кусочки с несколькими сторонами, ни одна из которых не параллельна другой. Такой способ позволяет равномерно обжаривать овощи и предотвращает их слипание на сковороде.

Для выполнения косой нарезки положите овощ на бок и под углом 45 градусов к нему делайте нарезки, прокатывая овощ с каждым разом для создания равномерных кусочков.

Источник: LifeHacker