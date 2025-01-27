Обзор Razer Blue Screen: умная альтернатива привычным хромакеям

Razer Blue Screen: Краткий обзор

Razer Blue Screen предлагает удобное решение для создания профессионального фона во время съемки, которое легко устанавливается и дает отличные результаты. Это альтернатива аналогичным устройствам, таких как решения от Elgato, но с одним значительным отличием — цветом. Razer утверждает, что синий цвет легче использовать для создания хромакея, чем традиционный зеленый. Во время тестирования это подтвердилось. Синий цвет также ближе к профстандартам, обеспечивая вашему контенту профессиональный вид при должном подходе.

Цена и доступность

$149.99 / £159.99

Продается исключительно через Razer

Доступен в Великобритании и США

Razer Blue Screen оценивается в 159.99 фунтов стерлингов или 149.99 долларов и был выпущен в качестве премиум-решения для тех, кто ищет простой в установке синий экран для профессиональных нужд. Реклама

Характеристики

Цена: $149.99 / £159.99

$149.99 / £159.99 Высота: 94 дюйма / 2.38 метра

94 дюйма / 2.38 метра Материал: Полиэстер

Полиэстер Цвет: Синий

Синий Установка: Вытягивается из основания

Дизайн и особенности

Очень прост в установке

Подходит для портретных и полноразмерных снимков

Высококачественный полиэстер

Razer Blue Screen представляет собой современное решение в сфере съемок, сравниваясь с традиционными экранами, которые требуют закрепления ткани на стойке. Установка экрана Razer сводится к простому вытягиванию его из основания на высоту до 94 дюймов (2.38 метра). Конструкция обладает прочной рамой из металла и пластмассовыми ножками для устойчивости. Экран легко складывается до компактного размера, что делает его удобным для хранения.

Экран выполнен из полиэстера, который гарантирует отсутствие швов и складок, что облегчает обработку снятого материала.

Производительность

Прекрасные результаты хромакея

Эффективность при слабом освещении

Простота установки

Razer Blue Screen предоставляет быстроту и удобство, так как установка занимает всего несколько секунд. Синий цвет позволяет более эффективно производить обработку контента при плохом свете. После настройки программы для корректного ключинга, Razer Blue Screen обеспечивает чистые и гладкие результаты на Windows и MacOS.

Благодаря многоплатформенности, устройство совместимо с любым софтом для создания хромакея, как например, Final Cut Pro или DaVinci Resolve.

Заключение

Razer Blue Screen—удобное и качественное решение для профессиональной съемки с отличными функциональными возможностями и производительностью, стоящее своих денег для клиентов, ищущих надежное и простое в использовании оборудование.

Источник: TechRadar