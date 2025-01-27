Обзор Razer Blue Screen: умная альтернатива привычным хромакеям

Razer Blue Screen: Краткий обзор
Razer Blue Screen предлагает удобное решение для создания профессионального фона во время съемки, которое легко устанавливается и дает отличные результаты. Это альтернатива аналогичным устройствам, таких как решения от Elgato, но с одним значительным отличием — цветом. Razer утверждает, что синий цвет легче использовать для создания хромакея, чем традиционный зеленый. Во время тестирования это подтвердилось. Синий цвет также ближе к профстандартам, обеспечивая вашему контенту профессиональный вид при должном подходе.
Цена и доступность
- $149.99 / £159.99
- Продается исключительно через Razer
- Доступен в Великобритании и США
Razer Blue Screen оценивается в 159.99 фунтов стерлингов или 149.99 долларов и был выпущен в качестве премиум-решения для тех, кто ищет простой в установке синий экран для профессиональных нужд.
Характеристики
- Цена: $149.99 / £159.99
- Высота: 94 дюйма / 2.38 метра
- Материал: Полиэстер
- Цвет: Синий
- Установка: Вытягивается из основания
Дизайн и особенности
- Очень прост в установке
- Подходит для портретных и полноразмерных снимков
- Высококачественный полиэстер
Razer Blue Screen представляет собой современное решение в сфере съемок, сравниваясь с традиционными экранами, которые требуют закрепления ткани на стойке. Установка экрана Razer сводится к простому вытягиванию его из основания на высоту до 94 дюймов (2.38 метра). Конструкция обладает прочной рамой из металла и пластмассовыми ножками для устойчивости. Экран легко складывается до компактного размера, что делает его удобным для хранения.
Экран выполнен из полиэстера, который гарантирует отсутствие швов и складок, что облегчает обработку снятого материала.
Производительность
- Прекрасные результаты хромакея
- Эффективность при слабом освещении
- Простота установки
Razer Blue Screen предоставляет быстроту и удобство, так как установка занимает всего несколько секунд. Синий цвет позволяет более эффективно производить обработку контента при плохом свете. После настройки программы для корректного ключинга, Razer Blue Screen обеспечивает чистые и гладкие результаты на Windows и MacOS.
Благодаря многоплатформенности, устройство совместимо с любым софтом для создания хромакея, как например, Final Cut Pro или DaVinci Resolve.
Заключение
Razer Blue Screen—удобное и качественное решение для профессиональной съемки с отличными функциональными возможностями и производительностью, стоящее своих денег для клиентов, ищущих надежное и простое в использовании оборудование.
Источник: TechRadar