RadioShack все еще работает и предлагает подозрительно дешевые SD-карты

RadioShack: возвращение на рынок

История компании

RadioShack, когда-то популярный американский магазин электроники, пережил банкротство и закрыл свои физические магазины в США еще в 2017 году. Для большинства американцев бренд казался погибшим, однако он не исчез полностью: компания перешла в онлайн-пространство и теперь предлагает подозрительно дешевые SD-карты с собственным логотипом.

Возобновление деятельности

После своего краха в 2010-х годах, когда компания была исключена с Нью-Йоркской фондовой биржи в 2015 году, а затем объявила о банкротстве спустя два года, RadioShack перешла в руки Retail Ecommerce Ventures в 2020 и стала заниматься электронной коммерцией. В 2023 году ее покупает Unicomer Group из Сальвадора. Несмотря на то, что RadioShack не удалось сохранить розничное присутствие в Северной Америке, Unicomer поддерживает физические магазины в Центральной и Южной Америке и в Карибском бассейне. Реклама

Новый виток в 2025 году

К 2025 году компания продолжает работать и сохраняет ассортимент продукции, которая раньше предлагалась только в магазинах RadioShack: адаптеры, кабели, коннекторы и преобразователи — всё это до сих пор можно найти на сайте, что несомненно вызывает ностальгию у многих.

Ассортимент и цены

На прошлой неделе RadioShack объявила о наличии полной линейки популярных продуктов для хранения и памяти, доступных на RadioShack.com и Amazon — бренды, которые в 90-е годы было сложно представить вместе.

В категории карт памяти RadioShack предлагает пять различных microSD карт по очень низким ценам. Наиболее доступная — microSD HC карта на 32 GB за $6, поддерживающая Class 10 и UHS-I. Варианты на 64 GB и 128 GB стоят соответственно $9 и $13.

Современные решения

Более дорогие карты емкостью 64 GB и 128 GB, выполненные в красно-черной гамме, имеют рейтинг V30, что обещает скорость записи 30 MB/s. Они доступны по цене $11 и $19, соответственно, и, по мнению компании, подходят для 4K видеозаписей с дронов и экшн-камер. Однако, стоит отметить, что RadioShack не входит в список рекомендаций PetaPixel, поэтому покупателям рекомендуется быть осторожными.

В заключение, продукция RadioShack может быть приятным воспоминанием для фотографов, которые помнят 1990-е годы.

Источник: PetaPixel