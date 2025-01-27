Владимир Путин сравнил блокаду Ленинграда с Холокостом

В ходе концерта «Ленинградская Победа», посвящённого 81-й годовщине полного освобождения Санкт-Петербурга, президент России Владимир Путин отметил, что блокада Ленинграда стоит в одном ряду с Холокостом и другими преступлениями против человечности. Реклама

По мнению Путина, блокада была чудовищным актом насилия, нацеленным на уничтожение более миллиона жизней мирного населения. Президент подчеркнул, что трагические события длились почти 2,5 года, и были примерами крайней жестокости и цинизма со стороны врага.

Нацистская Германия стремилась полностью уничтожить город, заключив его в кольцо, подвергая бомбардировкам и артиллерийским ударам, и заморить его жителей голодом. Путин указал на наличие документальных свидетельств, подтверждающих, что эти планы были частью осознанной политики.

В заключение, президент России подчеркнул, что снятие блокады Ленинграда навсегда останется символом стойкости, мужества и духовной силы народа. Это знаменует торжество жизни над разрушительными планами врагов.