Прокуратура настояла на пересмотре дела Шарлота

27.01.2025
Прокуратура настояла на пересмотре дела Шарлота Прокуратура настояла на пересмотре дела Шарлота

Прокуратура Самарской области требует пересмотра приговора Эдуарду Шарлоту по делу о реабилитации нацизма

Прокуратура Самарской области обратилась с просьбой об отмене приговора, вынесенного певцу и блогеру Эдуарду Шарлоту по обвинению в реабилитации нацизма. По информации агентства ТАСС, основанием для апелляции со стороны надзорного ведомства послужила «мягкость» ранее вынесенного вердикта. Областная прокуратура намерена добиться отмены приговора с последующим направлением дела на новое судебное разбирательство в другом составе суда.

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Поводом для такого шага стало несоответствие тяжести обвинения вынесенному наказанию. С аналогичной целью свою апелляцию подала и защита обвиняемого, о чем также подтвердили в суде. Оценка представленных апелляций будет осуществляться Четвертым апелляционным судом общей юрисдикции, расположенным в Нижнем Новгороде.

Напомним, что Эдуард Шарлот был осужден к 5,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Суд признал его виновным в совершении действий, направленных на реабилитацию нацизма по части 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса РФ, а также в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий по части 1 статьи 148 УК РФ. Отметим, что Эдуард Шарлот внесен в российский перечень террористов и экстремистов.

ПульсХаб
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