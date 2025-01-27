В России в 2024 году производство цемента увеличилось на 3%

В 2024 году производство цемента в России увеличилось на 3% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 64,7 миллиона тонн. Эти данные были представлены в отчетности отраслевого объединения «Союзцемент».

Кроме того, потребление цемента в России за тот же период также показало рост на 3%, составив 66,8 миллиона тонн. Важно отметить, что импорт цемента в страну в январе-декабре 2024 года вырос на 11,4%, или на 382 тысячи тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достиг 3,743 миллиона тонн. Реклама

Экспорт цемента из России также увеличился. За указанный период он вырос на 12,6%, что составило 127 тысяч тонн, и достиг уровня 1,137 миллиона тонн.

Таким образом, российский рынок цемента в 2024 году продемонстрировал позитивную динамику по ключевым показателям, что свидетельствует о стабильном развитии отрасли.

Источник: RIA