Игорь Янковский скончался из-за осложнений, вызванных тяжелым заболеванием.

Причиной кончины известного артиста и медиаменеджера Игоря Янковского, по предварительной информации, стали осложнения, связанные с циррозом печени. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Ухудшение здоровья Реклама

У актера были диагностированы двусторонняя пневмония, отек легких и мозга.

Врачи в течение 30 минут проводили реанимационные мероприятия.

К сожалению, артист скончался в реанимации в 22:00.

Развитие болезни

В начале месяца заболевание достигло терминальной стадии.

8 января Игорь Янковский был госпитализирован из-за серьезного ухудшения состояния.

Творческое наследие

Печальная новость о смерти 73-летнего актера из фильма «Следствие ведут знатоки» и киножурнала «Ералаш» стала известна в понедельник.

Игорь Янковский был сыном народного артиста СССР Ростислава Янковского и племянником советского актера Олега Янковского.

Смерть Игоря Янковского оставила значительный след в кинематографическом сообществе, напомнив о его вкладе в искусство и культурное наследие.