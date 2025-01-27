Игорь Янковский скончался из-за осложнений, вызванных тяжелым заболеванием.

27.01.2025
Игорь Янковский скончался из-за осложнений, вызванных тяжелым заболеванием. Игорь Янковский скончался из-за осложнений, вызванных тяжелым заболеванием.

Причиной кончины известного артиста и медиаменеджера Игоря Янковского, по предварительной информации, стали осложнения, связанные с циррозом печени. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Ухудшение здоровья

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  • У актера были диагностированы двусторонняя пневмония, отек легких и мозга.
  • Врачи в течение 30 минут проводили реанимационные мероприятия.
  • К сожалению, артист скончался в реанимации в 22:00.

Развитие болезни

  • В начале месяца заболевание достигло терминальной стадии.
  • 8 января Игорь Янковский был госпитализирован из-за серьезного ухудшения состояния.

Творческое наследие

  • Печальная новость о смерти 73-летнего актера из фильма «Следствие ведут знатоки» и киножурнала «Ералаш» стала известна в понедельник.
  • Игорь Янковский был сыном народного артиста СССР Ростислава Янковского и племянником советского актера Олега Янковского.

Смерть Игоря Янковского оставила значительный след в кинематографическом сообществе, напомнив о его вкладе в искусство и культурное наследие.

ПульсХаб
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