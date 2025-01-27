Игорь Янковский скончался из-за осложнений, вызванных тяжелым заболеванием.

Причиной кончины известного артиста и медиаменеджера Игоря Янковского, по предварительной информации, стали осложнения, связанные с циррозом печени. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Ухудшение здоровья
- У актера были диагностированы двусторонняя пневмония, отек легких и мозга.
- Врачи в течение 30 минут проводили реанимационные мероприятия.
- К сожалению, артист скончался в реанимации в 22:00.
Развитие болезни
- В начале месяца заболевание достигло терминальной стадии.
- 8 января Игорь Янковский был госпитализирован из-за серьезного ухудшения состояния.
Творческое наследие
- Печальная новость о смерти 73-летнего актера из фильма «Следствие ведут знатоки» и киножурнала «Ералаш» стала известна в понедельник.
- Игорь Янковский был сыном народного артиста СССР Ростислава Янковского и племянником советского актера Олега Янковского.
Смерть Игоря Янковского оставила значительный след в кинематографическом сообществе, напомнив о его вкладе в искусство и культурное наследие.