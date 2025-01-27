Почему Макконнелл может стать серьезной проблемой для Трампа

Эпоха беззаботности для Митча МакКоннелла началась.

Республиканец из Кентукки, который в этом месяце ушел с поста самого долгослужащего лидера партии в истории, дал понять, что он не будет ни партийным функционером, ни послушным исполнителем программы президента Дональда Трампа. В пятницу вечером этот намек превратился в реальность, когда он проголосовал против кандидатуры Пита Хегсета на пост руководителя Пентагона, что заставило вице-президента Дж.Д. Вэнса войти в историю, став лишь вторым в истории заменяющим голосом при утверждении члена кабинета. Реклама

Хотя один республиканский сенатор и проголосовал против кандидата Трампа, который в итоге все равно был утвержден, это имеет значение, ведь МакКоннелл — не просто любой сенатор. Он редко оказывается на проигравшей стороне без дальновидного расчета. Его возвращение к обычному рангу позволило ему наслаждаться свободами, которых не было во время 16 лет на вершине республиканской иерархии. Он заявил коллегам, что, наконец, «освобожден». Впервые с 2007 года он готов просто представлять интересы своих избирателей из Кентукки.

Несмотря на снижение его формального статуса, МакКоннелл продолжает оказывать влияние на свою фракцию. Так что хотя Хегсета утвердили, голос МакКоннелла был сигналом Белому дому всерьез учитывать его предупреждения и показывать другим республиканцам, что преданность Трампу не должна быть безусловной.

Любое дальнейшее колебание среди республиканцев Сената может принести проблемы для других спорных кандидатов Трампа. Тулси Габбард на пост директора национальной разведки, Роберт Ф. Кеннеди-младший для Министерства здравоохранения и социальных служб, Каш Патель для ФБР — все три кандидата направляются в Капитолий для предстоящих сложных слушаний по утверждению.

«Эффективное управление почти 3 миллионами военных и гражданских сотрудников, годовым бюджетом в почти $1 трлн и глобальными союзниками и партнерами — это ежедневное испытание с колоссальными последствиями для безопасности американского народа и наших глобальных интересов,» — сказал МакКоннелл, объясняя свой голос в пятницу вечером. «Господин Хегсет пока не продемонстрировал, что он пройдет это испытание.»

Даже за мгновение до начала голосования были признаки слабой поддержки Хегсета, когда сенатор Роджер Уикер, председатель мощного комитета Сената по вооруженным силам, напомнил почти пустому залу, что есть политические расчеты, которые необходимо учитывать.

В итоге почти каждый республиканский сенатор подавил свои сомнения в отношении Хегсета. Но в будущем они могут быть менее склонны это делать. Голос МакКоннелла не заблокировал Хегсета, но позволил ему заявить свою позицию, и другие сенаторы наверняка задумываются о причинах его неподдержки.

Слухи ходили неделями, что было гораздо больше сенаторов, которые приватно противостояли Хегсету, чем публично заявляли об этом. В кулуарах республиканские помощники пытались сообщить Белому дому, что их начальники могут быть не автоматическими голосами за бывшего ведущего Fox News, как многие думали.

Когда голосование началось чуть позже 21:00, многие пристально наблюдали за несколькими неуверенными голосами сенаторов. Номинация Хегсета, как и все оставшиеся кандидатуры кабинета Трампа, могла потерять лишь три голоса. Неожиданности от сенаторов Лизы Мурковски из Аляски и Сьюзан Коллинз из Мэна не было — они не были поклонниками множества историй о прошлом Хегсета, превратившихся в поток обвинений.

За кулисами также звучали сомнения по поводу непредсказуемости позиции сенатора Тома Тиллиса; северокаролинский республиканец заявил, что после двухчасового разговора с Хегсетом, он проголосует за его утверждение. Легкая интрига с другими потенциально изменчеными голосами оказалась беспочвенной.

Один из способов взглянуть на утверждение Хегсета, несмотря на обеспокоенность многих в Капитолии, — это увидеть в нем доказательство жесткого контроля Трампа над своей партией. Но тот факт, что голосование вообще было под вопросом, может рассказать более интересную историю. МакКоннелл увидел уязвимость и действовал, снова доказывая, почему он остается самым остросмыслящим тактиком в игре. Он не остановил утверждение Хегсета, но, возможно, это и не было его целью.

Источник: Time