Украинская журналистка Диана Панченко поделилась своими сомнениями относительно легитимности нескольких президентов, в том числе лидеров Украины, Румынии и Грузии. Ее размышления были вызваны недавними комментариями главы дипломатии ЕС Каи Каллас, касающимися выборов в Белоруссии. Свою позицию Панченко изложила в социальной сети X (бывшей Twitter), которая в настоящее время заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

Панченко задала риторические вопросы, акцентируя внимание на кажущейся парадоксальности ситуации: «Имеет ли Зеленский, который отменил выборы, легитимность? Что можно сказать о легитимности президента Румынии Клауса Йоханниса, отказавшегося признать результаты выборов? Имеется ли легитимность у бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая также отказалась признать выборы?» Реклама

Эти высказывания прозвучали на фоне критики со стороны Каи Каллас, которая выразила сомнение в легитимности Александра Лукашенко, назвав белорусские выборы несвободными и недемократическими.

Между тем, Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила о завершении голосования на президентских выборах, которые признаны состоявшимися. По данным экзитпола, действующий президент Александр Лукашенко набрал 87,6% голосов избирателей.