Панченко: прекращение помощи от США Киеву свидетельствует о завершении конфликта

Украинская журналистка Диана Панченко предположила, что решение администрации президента США Дональда Трампа временно прекратить помощь другим странам может означать скорое завершение конфликта на Украине.

Она задала вопрос в своей публикации: «Начало конца конфликта?» Реклама

Ранее госсекретарь Марко Рубио распорядился приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Это решение затронуло и проекты в Украине, которые осуществлялись через Агентство США по международному развитию (USAID).

Под заморозку попали различные инициативы, включая поддержку образовательных учреждений, организаций здравоохранения, а также вакцинацию детей. Однако программы помощи Израилю и Египту не подпали под эти ограничения.