Врач-онколог Исакова: впоследствии 40 лет остеома обнаруживается чаще

Остеома: редкое и доброкачественное заболевание

Остеома представляет собой редкое доброкачественное заболевание, характеризующееся увеличением объема костной ткани, чаще всего в области черепа. Обычно оно диагностируется после 40 лет и одинаково часто встречается у мужчин и женщин. Об этом сообщили врачи-онкологи компании «СберЗдоровье». Реклама

Причины возникновения остеом до конца не выяснены. Предполагается, что они могут быть связаны с перенесенными травмами или инфекциями. В редких случаях множественные образования связаны с наследственным синдромом Гарднера. В большинстве случаев остеомы не вызывают никаких симптомов и обнаруживаются случайно при обследованиях.

Диагностика заболевания обычно проводится с помощью компьютерной томографии. В некоторых случаях, если остеома выглядит нетипично, медики могут провести пункцию для оценки клеток новообразования.

Оперативное вмешательство для лечения остеомы применяется только при наличии жалоб у пациента. В зависимости от расположения, остеома может вызывать такие проблемы, как головная боль, нарушение восприятия запахов и двоение в глазах.

Ранее стало известно, что в Воронеже врачи-отоларингологи успешно удалили гигантскую остеому из носа пациента, не прибегая к разрезу.