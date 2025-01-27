Необходимое руководство по железнодорожным путешествиям по Италии.

Италия – страна удобных железнодорожных путешествий

Италия – одно из самых дружественных стран к железнодорожным путешествиям, где быстрые, комфортабельные и экономичные поезда охватывают практически каждый уголок этого bel paese (прекрасной страны).

Итальянская инженерия известна не только своими скоростными автомобилями Ferrari и Lamborghini, но и некоторыми из самых быстрых поездов в Европе. Среди них выделяется крепкое семейство «Frecce», включающее высокоскоростной поезд Frecciarossa 1000, развивающий скорость до 300 км/ч. Реклама

Тем, кто не торопится, Италия предлагает одно из лучших удовольствий – путешествие по средиземноморскому побережью на региональном поезде, когда за окном мелькают террасированные холмы, пляжи с зонтиками и яркие городки.

Да, в Италии хорошие поезда!

Если вы думали, что Ferrari – это скорость, вы явно никогда не путешествовали на Frecciarossa 1000. Эти стремительные поезда развивают скорость до 300 км/ч и не только быстрее итальянских спорткаров, но и крайне комфортабельны благодаря кожаным сиденьям и изысканному обслуживанию на борту.

Большинство итальянских поездов управляется государственной компанией Trenitalia. Она координирует протяженность железнодорожной сети страны более чем в 16,000 километров, охватывающей все 20 регионов страны. Также существуют несколько более коротких частных линий, используемых в основном для туризма.

Основные категории поездов Trenitalia:

Regionale: Самые медленные и дешевые поезда, которые обычно останавливаются на всех станциях.

Самые медленные и дешевые поезда, которые обычно останавливаются на всех станциях. Intercity (IC): Скоростные поезда, курсирующие между крупными городами. Intercity Notte предлагает ночные услуги между севером и югом страны, включая Сицилию и Апулию.

Скоростные поезда, курсирующие между крупными городами. Intercity Notte предлагает ночные услуги между севером и югом страны, включая Сицилию и Апулию. Alta Velocità (AV): Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca – модели, соединяющие крупные города с максимальной скоростью 300 км/ч, 250 км/ч и 200 км/ч соответственно.

К конкуренциям добавляется частный оператор Italo, которым управляет NTV (Nuovo Trasporto Viaggitori). Поезда Italo, AGV и EVO, по уровню скорости и сервиса сопоставимы с моделями Frecciarossa и Frecciargento.

В целом, поезда в Италии чаще всего удобнее и дешевле автомобиля

Конкуренция между Frecce и Italo поддерживает высокие стандарты качества и цены на доступном уровне. Все эти поезда движутся гораздо быстрее автотранспорта, особенно если учесть дорожные пробки и парковку.

Можно ли добраться в любую часть Италии на поезде?

Почти все крупные итальянские города имеют железнодорожное сообщение. Высокоскоростные поезда Italo курсируют между основными узловыми станциями от Турина до Салерно на юге, а поезда Frecce (AV) охватывают более широкую сеть, до самого юга. Между Римом и Неаполем поездка займет чуть более часа, между Римом и Миланом – меньше трех часов.

Intercity и региональные поезда связывают остальные части страны, включая Сицилию и Сардинию. Поезда AV и regionale поддерживаются в исправном состоянии, регулярно внедряется новый подвижной состав с двухэтажными вагонами.

Итальянские поезда почти всегда выигрывают у автомобилей по удобству, стоимости и экологичности. Однако среди зон без железнодорожного покрытия выделяются Амальфитанское побережье, части Калабрии и Сардинии, где необходимо пересаживаться на автобусы.

Нужно ли часто ждать поезда, и как быть с забастовками?

Существует миф о том, что Муссолини сделал итальянские поезда пунктуальными, но это не совсем так. Хоть поезда редко задерживаются на долгие часы, внезапные 10-20-минутные задержки являются частым явлением, особенно на региональных линиях. Если у вас стыковка, лучше выбирать прямые маршруты.

К распространенным трудностям относится неожиданная забастовка, которая может внезапно парализовать общественный транспорт. Однако анонсы забастовок обычно публикуются за несколько дней до их начала.

Нужно ли валидировать билет?

Для региональных поездов с билетами без даты важно временная отметка в специальных автоматах перед посадкой. Кондукторы могут выписать штраф за невалидированный билет, обычно около €50, хотя иногда можно избежать санкций, сославшись на незнание правил.

Билеты на поезда AV и Intercity не требуют валидации, так как они действуют на конкретный поезд.

Где сесть в поезде Италии?

Стоимость билетов зависит от типа поезда, класса обслуживания, времени поездки и срока предварительного бронирования. Поезда Frecciarossa делятся на четыре класса: стандарт, премиум, бизнес и экзекьютив, с увеличением цен на 25% в премиум, 60% в бизнес и 100% в экзекьютив.

На остальных поездках Trenitalia есть первый и второй классы с более высокой стоимостью первого примерно на треть-половину дороже второго.

Места на поездах Frecce/Italo и Intercity можно резервировать за 4 месяца, хотя билеты обычно не заканчиваются благодаря частоте поездов. Для поездок по региональным маршрутам бронирование не требуется.

Билеты можно купить в многоязычных автоматах на всех итальянских станциях, а также непосредственно у кассиров в крупных городах.

Есть ли смысл приобретать железнодорожный абонемент?

Trenitalia предлагает различные скидочные карты, такие как Carta Verde и Carta d’Argento, но они в основном полезны для постоянных жителей. Международные посетители могут воспользоваться билетом Eurail или InterRail. Это особенно заинтересует тех, кто планирует много путешествовать.

Накопительной выгодой билеты InterRail или Eurail не отличаются, так как всегда необходимо вносить плату за резервирование мест на высокоскоростные поезда. Поэтому иногда дешевле приобретать отдельные билеты на каждую поездку.

Можно ли прибыть в Италию на поезде?

Некоторые из лучших железнодорожных путешествий в Италии пересекают международные границы. Путь через Бреннерский проезд, соединяющий Мюнхен с Венецией, славится своими потрясающими видами. Еще один вариант – Euronight, предлагающий поездку из Рима в Вену ночным поездом с купе на два места.

С 2021 года поезда Frecciarossa обеспечивают маршрут между Миланом, Турином и Парижем, предоставляя возможность путешествовать между Миланом и Лондоном за один день за €85 с возможностью насладиться великолепными альпийскими пейзажами.

Можно ли взять с собой багаж?

Проблем с багажом обычно не возникает, и никаких оплат за него нет. Сборные велосипеды можно взять на поезд для региона и Intercity за €3.50. Разобранные велосипеды разрешены на высокоскоростных поездах без дополнительной платы.

Обычно в вагонах открытая планировка с достаточным количеством полок, предоставляются достаточно пространства для ног и есть столики. В экзекьютив классе Frecciarossa также можно ожидать вращающиеся кожаные сиденья, холодные обеды и встречу с бокалом просекко.

Путешествие на поезде в Италии значительно более комфортное и на 80% более экологичное, чем полеты на самолете.

Есть ли легкий доступ к вокзалам?

Итальянские вокзалы различаются от огромных комплексов, таких как Станция Термини в Риме, до скромных платформ в сельской местности. Однако большинство вокзалов в средних городах расположены в центре и обеспечивают легкий доступ к необходимым удобствам.

Многие крупные города, такие как Милан и Флоренция, находятся всего в километре от центра, а Венеция – накануне Гранд-канала. Некоторые аэропорты, такие как Рим Фьюмичино, также подключены к железнодорожным линиям.

Можно ли насладиться едой на борту?

На сегодня вагоны-рестораны на итальянских поездах кассовыми аппаратами оборудованы. Однако на поездах Frecciarossa есть обслуживаемые кафе-бары. В классе Executive и бизнес подают обеды прямо на место.

Есть ли доступ к зарядным станциям и туалетам?

Практически все итальянские поезда имеют розетки для зарядки телефонов и ноутбуков. В поездах Freccia и Italo также доступен бесплатный Wi-Fi.

Толлеты обычно поддерживают чистоту и значительно более просторны, чем в самолетах. Все же лучше взять с собой собственные средства личной гигиены на всякий случай.

Какие маршруты по Италии самые живописные?

Быстрые поезда Frecce порой не позволяют полностью насладиться местным ландшафтом ввиду их скорости. Однако менее скоростные поезда и некоторые частные линии открывают возможность насладиться захватывающими пейзажами Италии без соблюдения строгих рамок времени.

К самым впечатляющим маршрутам можно отнести:

Линия Vigezzina, проходящая через 83 моста за два часа, соединяет Domodossola и Locarno в Швейцарии.

Тренинопере на Сардинии медленно проходит вдоль рядов узкоколейки.

Немногочисленная Ferrovia Circumetnea окружает вулкан Этна в Сицилии.

Поезд regionale на Лигурийском побережье предлагает незабываемые виды Средиземного моря.

Circumvesuviana направляется от Неаполя к Сорренто с остановками рядом с археологическими местами.

Удобны ли поезда Италии для людей с особыми потребностями?

Поезда AV имеют обозначенные места для людей на инвалидных колясках и их сопровождающих, а также просторные туалеты. Во многих станциях установлены напольные знаки для слепых и предусмотрены пандусы для колясок. На 15 станциях действуют офисы Sala Blu, предоставляющие помощь инвалидам и пассажирам с особыми потребностями.