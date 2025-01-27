Новое соглашение между Spotify и Universal Music Group может привести к появлению дорогой подписки для «суперфанов»

Spotify и Universal Music Group подписали новое многолетнее соглашение, которое может привести к созданию многоуровневой системы подписок, ориентированной на предоставление дополнительных привилегий для «суперфанатов». Конкретные детали и срок действия договора не были озвучены, однако UMG утверждает, что это соответствует их представленному в прошлом году инвесторам видению «Стриминг 2.0».

Председатель и генеральный директор UMG Сэр Люсьен Грейндж прокомментировал, что это соглашение — именно тот тип партнерства, к которому стремилась компания, описывая концепцию «Стриминг 2.0». В рамках этой концепции предполагается введение «суперпремиальной» подписки для суперфанатов, которая может включать такие бонусы, как ранний доступ к музыке, эксклюзивные расширенные издания, аудио высокой четкости и сессии вопросов и ответов с артистами. Компании обсуждали такую сделку на протяжении нескольких месяцев. Реклама

Концепция нового уровня подписки для суперфанатов от UMG вызывает интерес и обещает существенные изменения в отрасли. В прошлом месяце UMG также упоминала «Стриминг 2.0» при подписании договора с Amazon Music, как отметило издание World Music Business, сообщившее о соглашении перед его официальным анонсом.

Согласно информации, предоставленной Национальной ассоциацией музыкальных издателей Variety, в сделке также «планируется» увеличение ставок роялти. Издание указало, что ранее NMPA и другие организации критиковали Spotify за изменения, которые в прошлом году привели к снижению ставок механических отчислений для авторов песен, что стало причиной жалобы NMPA в Федеральную торговую комиссию.

Sony Music Publishing также критиковала изменения в политике роялти Spotify и даже рассматривала возможные варианты оспаривания данных изменений. Пока не ясно, ведет ли Sony или другие издательства переговоры о подобных договорах с Spotify, но ситуация может измениться в свете сделки с UMG, что, как отмечает Billboard, является первым непосредственным соглашением Spotify с музыкальным издателем с момента принятия Акта о модернизации музыки в 2018 году.

Источник: TheVerge