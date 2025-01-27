Врачи-неврологи Пироговского университета поделились рекомендациями по профилактике инсульта.

Неврологи из Пироговского Университета рекомендовали ряд привычек, способных снизить вероятность инсульта, который становится тяжёлым испытанием для головного мозга. Поиск заведующей кафедрой неврологии Эллы Соловьёвой, инсульт может проявляться двумя способами: геморрагическим, при котором разрываются сосуды, и ишемическим, вызванным недостатком кровоснабжения мозга.

Также существуют микроинсульты, которые могут протекать как кровоизлияние или в виде ишемии. В отличие от обычных инсультов, микроинсульты затрагивают сосуды меньшего диаметра, поэтому они не приводят к серьёзным повреждениям мозга, однако их повторение может вызвать значительные проблемы. Реклама

Невролог Инна Филатова выделяет два типа факторов риска: неизменяемые, такие как возраст и генетика, и изменяемые, которые можно контролировать. Она подчеркнула значимость профилактических мер:

Контроль артериального давления: Поддержание давления ниже 140/90 мм рт. ст., а для людей с гипертонией — ниже 130/80. Уровень сахара в крови: Для людей с диабетом важно поддерживать уровень сахара в крови и гликированного гемоглобина ниже 7%. Слежение за уровнем холестерина: Общий уровень холестерина должен быть менее 5,17 ммоль/л, а липопротеидов низкой плотности — менее 2,6 ммоль/л. Отказ от курения: Привычка удваивает риск ишемического инсульта и значительно увеличивает риск геморрагического. После отказа вероятность инсульта снижается. Умеренное употребление алкоголя: Рекомендуется не превышать две порции алкоголя в день для мужчин и одну порцию для женщин. Одна порция — это 12 граммов этанола. Физическая активность: Умеренные физические упражнения 2–2,5 часа в неделю или интенсивные занятия в течение 1,5–2 часов способствуют профилактике инсульта. Контроль массы тела: Избыток веса, особенно абдоминальный, увеличивает риск. Окружность талии не должна превышать 96 см у мужчин и 80 см у женщин. Избегание комбинации курения и гормональных контрацептивов: Эта комбинация вредна для сосудов, в особенности при наличии других факторов риска. Сбалансированное питание: Рацион, богатый овощами, цельнозерновыми продуктами и полезными жирами (рыба, орехи, масла), позволяет снизить уровень холестерина. Регулярная диспансеризация: Обследования и анализы, такие как чтение уровня холестерина и УЗИ сосудов, позволяют выявить риски заблаговременно. Также, мигрень может значительно увеличить вероятность ишемического инсульта.

Следование этим рекомендациям помогает не только снизить риск инсульта, но и улучшить общее состояние здоровья организма.

Важно также учитывать, что атмосферное давление может влиять на риск развития инсульта, что подчеркивает значимость контроля различных внешних факторов для поддержания здоровья.