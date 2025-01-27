Стартовала Неделя Защиты Данных 2025: экспертные советы для безопасного интернета

Вы обладаете силой управлять своими данными. Именно эта идея лежит в основе Недели конфиденциальности данных текущего года, ежегодного мероприятия, направленного на повышение осведомленности о защите личной информации в интернете.

Неделя конфиденциальности данных 2025 года, проходящая с 27 по 31 января, посвящена тому, чтобы помочь вам взять под контроль ваши данные — будь то сайты, которые вы посещаете, приложения, которые вы используете, или любая другая информация, которую вы можете добровольно (или не очень) передавать при серфинге в интернете. Реклама

Мы в TechRadar гордимся тем, что поддерживаем онлайн-конфиденциальность и хотим помочь вам вернуть контроль над вашими данными в интернете. В течение недели мы предоставим вам всю необходимую информацию, чтобы поддержать ваше стремление к этому. На этой странице будут собраны все наши актуальные советы, опыт и рекомендации, поэтому возвращайтесь сюда регулярно, чтобы быть в курсе всего, что вам нужно знать для обеспечения большей конфиденциальности онлайн.

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