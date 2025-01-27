Наташа Ротуэлл о третьем сезоне «Белого лотоса»: интервью

Когда звезда сериала «Белый лотос» Наташа Ротуэлл прибыла на Гавайи на пике пандемии COVID-19, чтобы сыграть в сатирическом проекте, который происходит в роскошном курорте, она не была уверена, как зрители воспримут шоу, и каковым будет будущее. «Когда мы снимали первый сезон, не было никакой гарантии, что будет второй», — замечает она. На самом деле, создатель сериала Майк Уайт планировал «Белый лотос» как мини-сериал. «Не было, если честно, никакой уверенности даже в завтрашнем дне. Мы не знали, что произойдет в мире».

Четыре года спустя, после двух сезонов, почти 10 миллионов зрителей и множества серьезных геополитических кризисов, Ротуэлл вернулась в успешный сериал Майка Уайта для участия в долгожданной третьей части, действие которой происходит в Таиланде. Её героиня, мягкая менеджер спа-салона Белинда — одна из немногих персонажей «Лотоса», с кем вы действительно захотели бы подружиться, — в первом сезоне пережила тяжелую историю. Вдохновленная Дженнифер Кулидж в роли Тани, она верит, что эта нуждающаяся наследница готова финансировать спа её мечты, но в итоге была оставлена ради мужчины с более нечестными намерениями относительно миллионов Тани. Реклама

Теперь Белинда пересекает океаны, чтобы погрузиться в оздоровительную программу тайского курорта. Однако, как говорит Ротуэлл, эта поездка является важной и для личностного роста её героини. В недавнем видеозвонке она обсудила исследование новых граней популярного персонажа, налаживание связей с коллегами по съемочной площадке, находясь вдали от дома, и важный момент в начале третьего сезона Белинды.

С момента, когда я прочла сценарии, я погрузилась в работу над своим персонажем, размышляя о том, что происходило внутри Белинды и как это повлияло на её восприятие мира за последние три года. Майк и я обсудили это в деталях. Это и есть красота шоу — тонкие и интересные штрихи, показывающие внутреннюю жизнь и предысторию персонажей.

В результате обмана или, по мнению Белинды, предательства со стороны Тани, она стала осторожнее в доверии и мечтах. С тех пор, как мы видели её на экране, она старается заново обрести доверие к себе и открыть себя новым мечтам. Эта поездка в Таиланд — это не только работа, но и возможность вложиться в себя. Мы увидим, как плоды этих трудов покажут себя в течение сезона.

Персонаж действительно раскрывается. В первом сезоне мы в основном знали Белинду через её работу и амбиции. Но в Таиланде мы увидим потенциальный романтический интерес.

Мировосприятие Белинды в первом сезоне было в значительной степени внутренним — ей не позволяли многого выразить из-за рабочего окружения. Эта поездка сочетает в себе профессиональное и личное, и мы видим Белинду не в униформе, а в роли полноценно сформировавшегося персонажа, испытывающего различные чувства: любопытство, интерес, флирт. Как для актрисы, для меня это удовольствие — позволить внутренним разговорам, которые были в первом сезоне, проявиться через историю. Мы видим её как мать, одинокую женщину, женщину цвета и большого размера за границей. Мы видим, как Белинда расцветает, и я думаю, что путешествия делают это.

Зион является настоящим проводником в внутренний мир Белинды, поскольку он — значительная часть её жизни. Она жила ради него в значительной степени, а теперь начинает жить ради себя. Это замечательные отношения. В тот день, когда я встретила Николаса, мы устроили ужин на пляже отеля, где мы оставались. Он, конечно, намного моложе меня, и я не хотела отнимать у него слишком много времени, зная, что ему нужно было привыкнуть к большому телевизионному проекту. Но мы общались около двух-трех часов. Мы действительно нашли общий язык.

С момента, как в первом сезоне был представлен Зион, слышимый только по телефону, то, что Белинда была матерью-одиночкой, воспитывающей взрослого сына, напомнило мне время в моей жизни — и, думаю, в жизни большинства людей — когда ваши отношения с родителем переходят в новое русло. Вы оба становитесь взрослыми. Вы начинаете их видеть; они уже не на пьедестале, они делают человеческие выборы и ошибки. Появляется определенная великая благодать.

Съёмки «Белого лотоса», которые ваш коллега Мюррей Бартлетт как-то описал как «летний телевизионный лагерь», действительно способствуют возникновению такого рода связи. Это был тот же случай, как и во время локдауна?

Разумеется, да. Мы были в другой стране, были почти все эмигрантами, и, находясь в этом своеобразном культурном острове, мы стремились друг к другу. Также разница во времени сыграла свою роль: когда страна, откуда мы приехали, закрыта (как ночью), там цикл социальных сетей прекращается. Вы можете проверять свой телефон, но ничего не изменится в течение следующих 13 часов. Это заставляет присутствовать здесь и сейчас, и мы смогли насладиться общением друг с другом. Кастинг прекрасен за счет той химии, что возникает. Это странная алхимия.

В первых нескольких эпизодах третьего сезона я заметила интересное напряжение в вашем исполнении. Белинда очевидно взволнована пребыванием в Таиланде, изучает новые оздоровительные практики и пробует роскошь, доступную гостям. Но она также кажется напряженной. Ящерица пересекает её путь, и она приходит в замешательство. Учитывая интуитивность Белинды, стоит ли зрителям искать глубокий смысл таких моментов?

Когда ты оказываешься в незнакомой обстановке, естественно, что у тебя будут настороженные чувства, пока ты не привыкнешь. Так что я не думаю, что зрители смогут добавить чего-то много на основе первых нескольких эпизодов. Для меня же, как для актрисы, Белинда, делающая что-то, несмотря на страх, — это и есть определение храбрости. Это не делать что-то без страха, а делать это, когда еще боишься. С самого начала, когда мы видим, как Белинда на лодке отправляется в курорт, она глубоко выдыхает, смотрит вперёд, не зная, что ждет впереди, но делает это всё равно. Это связано со страхом. Поэтому в её реакции на окружающую среду проявляется интересный двойной смысл. Есть естественный страх неизвестного, основанный на реальной реакции на изменения. И, вне всяких сомнений, от этого сериала Майка Уайта можно ожидать многого неизвестного.

Источник: Time