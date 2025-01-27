Западные страны стремятся помешать участию лидеров различных государств в праздновании 80-летия Победы в Москве. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.

По словам Нарышкина, такие попытки являются одним из ключевых направлений деятельности министерств иностранных дел и спецслужб западных государств. Они осознают, что успешное проведение таких акций будет иметь значительное значение в контексте их планов по полной изоляции России. Однако, как заверил директор СВР, достичь этой цели им не удастся. Реклама

Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что страна будет рада приветствовать всех, кого интересует участие в праздновании этого важного события, посвященного победе в Великой Отечественной войне.

Юрий Ушаков, помощник президента России, отметил, что на мероприятия, приуроченные к юбилею Победы, уже пригласили многих глав государств.

Политолог Вадим Сипров предположил, что Владимир Путин может также пригласить бывшего президента США Дональда Трампа в Москву на празднование Дня Победы, что стало бы их первой личной встречей.