«Мы возносим Биткойн на совершенно новый уровень», — заявил Трамп.

Дэвид Бейли, генеральный директор BTC Inc., рассказал, что недавно провёл частную телефонную беседу с бывшим президентом США Дональдом Трампом, обсудив вопросы, связанные с биткоином. Этот пост сразу же вызвал волну обсуждений в сообществе, особенно учитывая изменение позиции Трампа в отношении цифровых активов и его недавнее решение помиловать Росса Ульбрихта.

Трамп на стороне биткоина

Бейли поделился в X деталями своего разговора с Трампом, написав: «Недавно поговорил с Дональдом Трампом и поблагодарил его за выполнение обещаний нашему сообществу и Россу. Я спросил его, хочет ли он передать сообщение биткоин-сообществу… Он сказал, что поддерживает нас на 100%, намерен поднять биткоин на новые высоты и обойти Китай и другие страны, которые хотят завладеть им. Спасибо, президент Трамп, за то, что вы стали первым биткоин-президентом. Обещания даны, обещания выполнены». Реклама

Бейли, чья компания BTC Inc. является материнской структурой Bitcoin Magazine, уже давно приписывают заслугу в изменении отношения Трампа к биткоину от скептицизма к поддержке.

После его поста Бейли ответил на множество вопросов от пользователей. Один из комментаторов поинтересовался, знает ли Трамп о проблемах с «шиткоинами» в государственных запасах цифровых активов. Бейли ответил: «Мы говорили около 10 минут. Обсуждали несколько тем, все были связаны с биткоином. Не думаю, что он осведомлён о проблемах, и я этого не поднимал».

Другой пользователь призвал Бейли предоставить доказательства, предложив в следующий раз записать разговор. Бейли, однако, подчеркнул, что дорожит конфиденциальностью: «Я никогда не стал бы записывать частный разговор с президентом и обнародовать его, чтобы добиться одобрения в интернете».

Когда его спросили, как состоялся разговор, Бейли сообщил: «Он позвонил мне… Мне сообщили об этом заранее». Вдобавок его жена Эмили Бейли, руководитель отдела маркетинга BTC Inc., подтвердила слова мужа: «Могу подтвердить. Он звонил, чтобы сказать спасибо Дэвиду и биткоин-индустрии. Большая часть разговора была посвящена Россу и Лин, справедливости и миру. Это был просто дружественный разговор».

Изменение позиции Трампа

Взаимоотношения Дэвида Бейли с Трампом начались, когда бывший президент был критически настроен к биткоин-сообществу. Со временем, благодаря личным обсуждениям, Бейли и другие сторонники подчеркнули, как биткоин может способствовать американскому технологическому лидерству и энергетической независимости.

Эти усилия достигли своего пика на конференции Bitcoin 2024 в Нашвилле, где Трамп публично поддержал биткоин, изменив свою прежнюю скептическую позицию. На этом мероприятии он выразил желание, чтобы весь оставшийся биткоин был «добыт, чеканен и создан в США» и пообещал создать стратегический резерв биткоина, если его переизберут. Он также пообещал помиловать Росса Ульбрихта, основателя даркнет-маркетплейса Silk Road, что он и сделал 21 января 2025 года, спустя короткое время после своей инаугурации на второй срок.

С момента издания Трампом исполнительного указа о создании «национального запаса цифровых активов» возникли жаркие дискуссии о том, какие криптовалюты могут быть включены. Пьер Рошар, вице-президент по исследованиям в Riot Platforms, и несколько других лидеров отрасли обвинили Ripple в том, что он является «самым большим препятствием» для создания запаса, ориентированного исключительно на биткоин. Они утверждают, что Ripple тратит большие суммы на лоббистские усилия, чтобы расширить запас и сделать его широкой «крипто-резервой», предположительно включая XRP.

Руководители Ripple публично отрицают намерение затмить биткоин. Они утверждают, что диверсификация резерва с включением нескольких цифровых активов, в том числе биткоина, укрепляет американские инновации, обеспечивая более широкие экономические выгоды и серьёзную конкуренцию с другими странами, входящими в гонку цифровых активов.

На момент публикации биткоин упал на -4,5%, торгуясь на уровне 100,455 долларов.