Министерство внутренних дел объявило в розыск математика и блогера Вербицкого.

27.01.2025
Министерство внутренних дел объявило в розыск математика и блогера Вербицкого. Министерство внутренних дел объявило в розыск математика и блогера Вербицкого.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск блогера и математика Михаила Вербицкого*, против которого возбуждено уголовное дело за призывы к террористическим действиям. На официальном сайте ведомства появилась соответствующая информация.

Информация о розыске:

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  • Имя: Михаил Сергеевич Вербицкий
  • Дата рождения: 20 июня 1969 года
  • Основание: Розыск по статье Уголовного кодекса

В начале января текущего года Росфинмониторинг включил Михаила Вербицкого в список террористов и экстремистов. Причиной стал его призыв к нанесению ударов по территории Российской Федерации.

Хронология событий:

  • Дело о призывах к терроризму было возбуждено в конце ноября прошлого года.
  • Вербицкий неоднократно призывал к ударам по России, критиковал специальную военную операцию и усомнился в официальной версии теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

Ранее стало известно, что Следственный комитет объявил в розыск другую фигуру – Моргенштерна, связанного с делом об иностранных агентах.

Вербицкий внесен в официальный список террористов и экстремистов, что подразумевает его активный розыск с целью привлечения к ответственности.

ПульсХаб
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