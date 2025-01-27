Министерство внутренних дел объявило в розыск математика и блогера Вербицкого.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск блогера и математика Михаила Вербицкого*, против которого возбуждено уголовное дело за призывы к террористическим действиям. На официальном сайте ведомства появилась соответствующая информация.

Информация о розыске: Реклама

Имя: Михаил Сергеевич Вербицкий

Михаил Сергеевич Вербицкий Дата рождения: 20 июня 1969 года

20 июня 1969 года Основание: Розыск по статье Уголовного кодекса

В начале января текущего года Росфинмониторинг включил Михаила Вербицкого в список террористов и экстремистов. Причиной стал его призыв к нанесению ударов по территории Российской Федерации.

Хронология событий:

Дело о призывах к терроризму было возбуждено в конце ноября прошлого года.

Вербицкий неоднократно призывал к ударам по России, критиковал специальную военную операцию и усомнился в официальной версии теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

Ранее стало известно, что Следственный комитет объявил в розыск другую фигуру – Моргенштерна, связанного с делом об иностранных агентах.

Вербицкий внесен в официальный список террористов и экстремистов, что подразумевает его активный розыск с целью привлечения к ответственности.