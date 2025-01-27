Министерство внутренних дел объявило в розыск математика и блогера Вербицкого.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск блогера и математика Михаила Вербицкого*, против которого возбуждено уголовное дело за призывы к террористическим действиям. На официальном сайте ведомства появилась соответствующая информация.
Информация о розыске:
- Имя: Михаил Сергеевич Вербицкий
- Дата рождения: 20 июня 1969 года
- Основание: Розыск по статье Уголовного кодекса
В начале января текущего года Росфинмониторинг включил Михаила Вербицкого в список террористов и экстремистов. Причиной стал его призыв к нанесению ударов по территории Российской Федерации.
Хронология событий:
- Дело о призывах к терроризму было возбуждено в конце ноября прошлого года.
- Вербицкий неоднократно призывал к ударам по России, критиковал специальную военную операцию и усомнился в официальной версии теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.
Ранее стало известно, что Следственный комитет объявил в розыск другую фигуру – Моргенштерна, связанного с делом об иностранных агентах.
Вербицкий внесен в официальный список террористов и экстремистов, что подразумевает его активный розыск с целью привлечения к ответственности.