Microsoft присоединилась к европейскому облачному альянсу после урегулирования спора

Microsoft стала участником CISPE

Компания получила статус члена с ограниченными полномочиями

Microsoft стремится к «конструктивному партнерству» в Европе

После продолжительных споров с поставщиками облачных услуг по всему миру и особенно в Европе о предполагаемых неконкурентных бизнес-практиках, Microsoft присоединилась к CISPE — организации, изначально выступившей с жалобой. Microsoft стала 39-м участником Cloud Infrastructure Services Providers of Europe (CISPE) после недавнего соглашения с этой организацией.

Однако этого шага не все члены совета приветствовали; главный конкурент AWS высказал протест против включения Microsoft. Реклама

Microsoft в качестве члена CISPE с ограниченными правами

Хотя Microsoft теперь является участником CISPE, она остается членом без права голоса, что означает ограниченное влияние на принятие политических решений.

«Мы благодарны участникам CISPE за принятие нашей заявки в качестве члена с ограниченными правами и продолжим сосредоточение на построении конструктивного партнерства, поддерживающего европейских поставщиков облачных услуг», — говорится в заявлении Microsoft.

CISPE пока не выпустила официальное заявление о включении Microsoft. В то же время скептицизм по поводу статуса Microsoft в CISPE вызывает вопросы о влиянии на независимость организации, поскольку два крупнейших игрока, AWS и Microsoft, теперь участвуют в её деятельности.

Третий облачный гигант, Google, ранее безуспешно пытался вступить в CISPE. Вместо этого компания создала и вошла в Open Cloud Coalition. Однако заместитель главного юрисконсульта Microsoft Рима Алайли критиковала Google за создание «фальшивой группы» с целью дискредитировать Microsoft перед конкурентными органами и законодателями, а также вводить общественность в заблуждение.

Заключение Microsoft, став членом CISPE с ограниченными полномочиями, демонстрирует своё стремление установить конструктивное партнерство в Европе, несмотря на протесты конкурентов и продолжающиеся споры в сфере облачных услуг.

Источник: TechRadar