Meta AI будет использовать свою ‘память’ для улучшения рекомендаций.

Meta объявила о широком внедрении функции запоминания для своего ИИ-чатбота. Теперь он может учитывать определенные данные о пользователях, такие как их предпочтения в питании или интересы. Об этом сообщила компания в своем блоге в понедельник. Используя информацию из предыдущих бесед, а также данные с аккаунтов Facebook и Instagram, чатбот будет предоставлять более релевантные рекомендации.

Изначально функция памяти была внедрена в прошлом году, но теперь она доступна на платформах Facebook, Messenger и WhatsApp для пользователей iOS и Android в США и Канаде. Пользователи могут сообщить ИИ о своих предпочтениях, таких как любовь к путешествиям, однако чатбот также будет самостоятельно запоминать важные детали на основе контекста общения. Реклама

Например, если Meta AI предложит рецепт с мясом, а вы ответите, что являетесь веганом, чатбот скорректирует рекомендации в будущем с учетом этого предпочтения.

По заявлению Meta, ИИ будет запоминать информацию только в индивидуальных беседах, а не в групповых чатах, и вы можете удалить все его «воспоминания» в любое время. Подобная функция уже есть у таких чатботов, как ChatGPT и Google Gemini.

Вместе с этими «воспоминаниями», Meta AI на Facebook, Messenger и Instagram предложит более персонализированные рекомендации, используя данные из ваших аккаунтов. Как отмечает Meta, если вы попросите чатбота порекомендовать что-то интересное для семейного отдыха, Meta AI может использовать ваше местоположение, указанное в профиле Facebook, и недавние видео с живыми выступлениями, чтобы предложить местное музыкальное шоу.

При этом Meta не уточняет, какие еще данные из аккаунтов Facebook и Instagram будут использоваться её ИИ-чатботом, и компания не дала оперативного комментария по этому вопросу.

Источник: TheVerge