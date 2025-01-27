Mash: судно с российской командой оказалось в руках американских силовиков.

Операция в нейтральных водах: задержание российских моряков

Военнослужащие испанских ВМС совместно с агентами Федерального бюро расследований США провели масштабную операцию в нейтральных водах у побережья Португалии. Об этом стало известно из Telegram-канала Mash. В ходе операции около двадцати спецназовцев высадились на контейнеровоз Baltic Summer и осуществили задержание российских моряков. Реклама

Детали операции

По имеющимся данным, контейнеровоз был отбуксирован в порт Виго. Операция, по утверждениям источников, носила агрессивный характер: морякам угрожали подбросить наркотики и делали расистские комментарии. Корабль, который следовал из эквадорского порта Пуэрто-Боливар в Санкт-Петербург под багамским флагом, был подозреваем в контрабанде из Южной Америки.

Права моряков и проводимый обыск

Российских моряков лишили возможности связаться с консулом и провели на судне тщательный обыск. Все было перевернуто в поисках запрещенных предметов. Несмотря на три дня, проведенных в порту Виго, запрещенные вещества так и не были найдены. После тщательного обыска и безрезультатных поисков объектов контрабанды, все 23 члена экипажа должны быть отпущены в порт назначения.

Другие инциденты и следствия

Ранее прокуратура Швеции инициировала задержание судна, подозреваемого в повреждении подводного кабеля связи в Балтийском море. В связи с этим инцидентом также начато предварительное расследование.