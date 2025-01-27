Лула да Силва намерен принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Москве

Президент Бразилии принял приглашение на празднование в России

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва получил приглашение посетить Москву в 2025 году для участия в торжествах, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба главы бразильского государства, отметив, что президент принял это предложение и выразил намерение участвовать в мероприятиях. Реклама

Благодарность за приглашение

В официальном заявлении сказано, что президент Лула да Силва выразил благодарность за приглашение и подтвердил свое намерение посетить Москву 9 Мая. Он отметил значимость таких мероприятий для укрепления международных отношений и сохранения памяти о событиях Второй мировой войны.

Укрепление бразильско-российских отношений

Российский лидер Владимир Путин выразил удовлетворение возможностью приветствовать бразильского коллегу в России. Это приглашение рассматривается как шаг к укреплению отношений между Бразилией и Россией в различных сферах.

Диалог между странами

Ранее состоялся телефонный разговор между президентами Бразилии и России, в ходе которого обсуждались пути дальнейшего развития стратегического партнерства. Стороны акцентировали внимание на развитии сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, а также обсудили приход новой администрации в США.